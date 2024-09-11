Neslihan Atagül'den Milano pozları

Temmuz ayında eşi Kadir Doğulu ile bebek beklediklerini duyuran Atagül, hamileliğiyle ilgili ilk ipuçlarını tatil sırasında vermişti.

32 yaşındaki oyuncu, Kuşadası’nda tatil yaparken belirginleşen göbeğiyle görüntülenmişti.

Son olarak, İtalya’nın Milano sokaklarında çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşan Neslihan Atagül, anne olma heyecanını hayranlarıyla paylaştı. Paylaşımlarına esprili bir şekilde “Ben yemek yerken bir şeyler pişiyor” notunu ekleyen Atagül, anne adaylarının sempatisini kazandı.

Bu özel anlarını takipçileriyle paylaşan güzel oyuncunun gönderileri, kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. Atagül’ün sade ve şık tarzı da dikkatlerden kaçmadı.