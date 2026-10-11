Neslihan Atagül’den Kadir Doğulu’ya Romantik Jest!

Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu’yla romantik bir karesini paylaştı. Fotoğrafa eklediği kahverengi kalp emojisi takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Neslihan Atagül’den Kadir Doğulu’ya Romantik Jest!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-10-2026 19:14

Ekranların sevilen çiftlerinden Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu bu kez romantik bir paylaşımla gündeme geldi. 2016 yılında evlenen ve geçtiğimiz dönemde oğulları Aziz’i kucaklarına alarak anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan çift sosyal medyada ilgi görmeye devam ediyor. Son olarak Neslihan Atagül’ün eşiyle birlikte paylaştığı fotoğraf takipçilerinin yüzünü güldürdü. Ünlü oyuncunun fotoğrafa eklediği küçük bir detay da gözlerden kaçmadı.

Neslihan Atagül’den Eşine Aşk Dolu Paylaşım

Yaprak Dökümü, Fatih Harbiye, Kara Sevda ve Sefirin Kızı gibi dizilerle tanınan Neslihan Atagül özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Oyuncu eşi Kadir Doğulu’yla çekilen romantik bir karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Çiftin birlikte verdiği poz kısa sürede ilgi topladı. Atagül’ün paylaşımına eklediği kahverengi kalp emojisi ise dikkat çeken ayrıntılardan biri oldu. Küçük ama anlamlı bu dokunuş takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Takipçilerinden Beğeni Yağdı

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun ilişkisi yıllardır hayranlarının yakından takip ettiği birliktelikler arasında yer alıyor. İkilinin romantik kareleri de sosyal medyada sık sık ilgi görüyor.

Son paylaşımın ardından çiftin fotoğrafı yine beğeni topladı. Atagül’ün eşine yönelik bu romantik jesti hayranları tarafından ilgiyle karşılandı. Özellikle kahverengi kalp emojisi paylaşımın en çok dikkat çeken detaylarından biri oldu.

Mutlu Aile Hayatlarıyla Dikkat Çekiyorlar

2016 yılında nikâh masasına oturan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu evliliklerini oğulları Aziz’in dünyaya gelmesiyle yeni bir döneme taşıdı. Anne baba olduktan sonra aile hayatlarıyla da merak edilen çift zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla takipçilerinin karşısına çıkıyor.

Bu son fotoğraf da ikilinin romantik anlarını gözler önüne serdi. Görünen o ki Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu yoğun hayatlarının arasında birbirlerine vakit ayırmayı ve sevgilerini göstermeyi ihmal etmiyor.

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