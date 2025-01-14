Neslihan Atagül'den 8. ay hamilelik pozları

Hamileliğinin 8. ayına giren Neslihan Atagül yeni fotoğraflarını yayınladı.

Neslihan Atagül'den 8. ay hamilelik pozları
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-01-2025 19:19

Ekranların sevilen ismi Neslihan Atagül, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni hamilelik pozlarıyla hayranlarını mest etti. Hamileliğinde 8. aya giren başarılı oyuncu doğuma gün sayıyor.

14,6 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, doğallığı ve zarafetiyle dikkat çeken Atagül, kısa sürede hayranlarından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Yüz binlerce beğeni alan fotoğraflarına, "Anne olmaya çok yakışacaksın", "Işıl ışıl parlıyorsun" ve "En güzel hamile" gibi yorumlar yapıldı.

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