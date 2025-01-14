Neslihan Atagül'den 8. ay hamilelik pozları

Ekranların sevilen ismi Neslihan Atagül, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni hamilelik pozlarıyla hayranlarını mest etti. Hamileliğinde 8. aya giren başarılı oyuncu doğuma gün sayıyor.

14,6 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, doğallığı ve zarafetiyle dikkat çeken Atagül, kısa sürede hayranlarından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Yüz binlerce beğeni alan fotoğraflarına, "Anne olmaya çok yakışacaksın", "Işıl ışıl parlıyorsun" ve "En güzel hamile" gibi yorumlar yapıldı.