Neslihan Atagül'de TikTok'a girdi! İşte ilk paylaşımı...

Neslihan Atagül, yeni açtığı TikTok hesabından evinin bahçesinde toprakla uğraştığı anları paylaştı. İşte o görüntüler...

Neslihan Atagül'de TikTok'a girdi! İşte ilk paylaşımı...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-04-2024 18:15

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, sosyal medya platformlarına yeni bir adım atarak TikTok hesabı açtı. Atagül, hesabından evinin bahçesinde toprakla uğraştığı anları paylaşarak takipçileriyle buluştu.

Oyuncunun paylaştığı videolarda, doğayla iç içe ve huzurlu bir ortamda toprakla uğraşırken görülüyor. Bahçe işleriyle ilgilenirken kameralara poz veren Atagül'ün, doğal ve samimi hali takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Atagül'ün TikTok hesabıyla paylaştığı videolar, hem doğa tutkunlarına ilham veriyor hem de takipçileriyle daha yakın bir iletişim kurmasını sağlıyor. Oyuncunun evinin bahçesinde geçirdiği bu huzurlu anlar, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, takipçileri de Atagül'ün yeni platformdaki etkinliğini ilgiyle takip etmeye devam ediyor.

 

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