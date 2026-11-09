Neslihan Atagül Paylaştı: Minik Aziz'in Deniz Manzaralı Yeni Fotoğrafı Olay Oldu!

Türk televizyonlarının en popüler ve beğenilen çiftleri arasında yer alan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu mutlu evlilikleri ve özel yaşamlarıyla magazin gündeminin merkezinde yer almaya devam ediyor. Ünlü çift geçtiğimiz yıllarda kucaklarına aldıkları oğulları Aziz ile olan aile saadetlerini zaman zaman sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaşıyor. Hayranlarının ve magazin kulislerinin yakın markajında olan ikili minik oğullarının sevimli halleriyle sık sık adından söz ettiriyor.

Deniz Manzarasına Karşı Minik Aziz'in Huzur Dolu Anları

Sosyal medya platformlarını oldukça aktif bir şekilde kullanan Neslihan Atagül oğlu Aziz'le yeni bir paylaşımda bulundu.

Güzel oyuncunun paylaştığı son fotoğrafta nefis bir deniz manzarasının karşısında yer alan minik Aziz'in huzur dolu anları dikkatleri çekti. Anne ve oğulun bu samimi, içten ve sıcak karesi kısa süre içinde sosyal medyada binlerce beğeni ve tebrik yorumu aldı. Hayranları tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan bu özel paylaşım kısa süre içerisinde en çok konuşulan magazin olayları arasına girdi. Çiftin mutlu aile tablosu sosyal medya kullanıcılarından tam not alırken minik Aziz'in sevimliliği ise günün en çok konuşulan detaylarından biri oldu.