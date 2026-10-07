Neslihan Atagül Mutfakta Hünerlerini Sergiledi

Ekranların sevilen oyuncularından Neslihan Atagül bu kez bir dizi ya da film projesiyle değil mutfaktaki hünerleriyle gündeme geldi. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla zaman zaman takipçilerinin karşısına çıkan Atagül mutfağa girip marifetlerini sergiledi. Ünlü oyuncunun mutfaktaki halleri kısa sürede ilgi gördü.

2016 yılında meslektaşı Kadir Doğulu ile evlenen Atagül geçtiğimiz yıl oğlu Aziz’i kucağına alarak ilk kez anne olmuştu. Şimdilerde ekranlardan biraz uzak duran oyuncu vaktinin önemli bir bölümünü oğlu ve ailesiyle geçiriyor.

Mutfakta Marifetlerini Sergiledi

Neslihan Atagül’ün mutfağa girdiği anları sosyal medyada paylaşması takipçilerinin de dikkatinden kaçmadı. Kamera karşısında yemek hazırlayan oyuncunun bu halleri kısa sürede beğeni toplamaya başladı.

Genellikle oyunculuğu ve özel hayatıyla gündeme gelen Atagül’ün bu kez mutfaktaki görüntüsü takipçilerine farklı bir tarafını gösterdi. Paylaşımın altına kısa sürede beğeni ve yorumlar yağdı.

Kadir Doğulu ile Mutlu Aile Hayatı

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu 2016 yılında hayatlarını birleştirmişti. Çift geçtiğimiz yıl oğulları Aziz’in dünyaya gelmesiyle birlikte büyük bir mutluluk yaşamıştı.

Anne olduktan sonra hayatında farklı bir döneme giren Atagül özellikle sosyal medya paylaşımlarında zaman zaman oğluyla geçirdiği anları da takipçileriyle paylaşıyor. Oyuncunun şimdilerde önceliği ise belli ki ailesi.

Anne-Oğulun Pazara Yolculuğu

Atagül, kısa süre önce bir yaşındaki oğlu Aziz ile pazara çıkarken de objektiflere yansımıştı. Anne-oğulun keyifli alışveriş anları sosyal medyada ilgi görmüştü.

Her hafta birlikte dışarı çıkmaları da dikkat çeken ikilinin bu doğal ve samimi halleri takipçiler tarafından oldukça seviliyor. Görünen o ki Neslihan Atagül yoğun oyunculuk temposundan uzak kaldığı bu dönemde hem anneliğin hem günlük hayatın tadını çıkarıyor.