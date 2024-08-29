Neslihan Atagül-Kadir Doğulu çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile birlikte sosyal medya üzerinden hamile olduğunu duyurarak hayranlarına müjde vermişti. Atagül, paylaşımında “Bir süre daha bu mutluluğumuzu mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası. Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz” ifadelerini kullanmıştı.

Hamileliğinin 3. ayında olan Atagül, önceki gün Kuşadası’ndaki bir plajda görüntülendi. Karnının iyice belirginleşmesi dikkat çekerken, ünlü çiftin bebek heyecanı gözlerden kaçmadı. Evliliklerinde 8 yılı geride bırakan Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çifti, bir kız bebek bekliyor.