Neslihan Atagül Doğulu, New York Times Meydanı'nda!

Başarılı oyuncu Neslihan Atagül Doğulu, dünyanın en prestijli platformlarından biri olan New York Times Meydanı’ndaki Nasdaq Kulesi’nde sergilenen "I AM" kampanyasında yer alarak gurur kaynağımız oldu. Kadınların küresel nesneleştirme kültürüne karşı güçlü bir duruş sergileyen kampanya, kâr amacı gütmeyen We Do It Together prodüksiyon şirketi tarafından hayata geçirildi.

Atagül, bu uluslararası projede yer alarak, kadınların medya ve toplumdaki algılarına yönelik farkındalık yaratmayı amaçlayan kampanyadaki tek Türk oyuncu oldu. Dünyaca ünlü isimlerle bir araya gelen oyuncu, kampanyadaki duruşunu “Ben benzersizim” diyerek ifade etti.

"I AM" kampanyasında, Oscar ödüllü besteci Diane Warren, ünlü yönetmen Catherine Hardwicke ve yapımcı Chiara Tilesi gibi isimler de yer alıyor. Her bir kadın, kendine özgü “Ben” ifadesiyle kadının gücünü ve eşsizliğini vurguluyor.

Neslihan Atagül’ün bu önemli projede yer alması, kariyerine yeni bir uluslararası başarı daha eklerken, Türk oyuncuların global arenada da ses getirebileceğini bir kez daha kanıtladı.