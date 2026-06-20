Gerçek Alnıaçık "Taşacak Bu Deniz" Dizisine Veda Etti: "Hoşçakalın"

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan OGM Pictures imzalı "Taşacak Bu Deniz" dizisinde sezon finalinin ardından önemli bir ayrılık daha yaşandı. Dizide "Melina Miryano" karakterini canlandıran usta oyuncu Gerçek Alnıaçık kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı duygusal bir mesajla ekibe ve seyircilere veda etti. Meslektaşı Deniz Baysal ve binlerce takipçisinin beğeni yağmuruna tuttuğu paylaşımda Alnıaçık projenin mutfağındaki isimlere tek tek teşekkür etti.

9 Bölümlük Hikaye Sezon Sonuna Uzadı

Karakterinin ekran yolculuğuna dair bilgileri paylaşan Gerçek Alnıaçık,rolünün aslında çok daha kısa soluklu planlandığını itiraf etti. Deneyimli oyuncu veda notunda "9 bölüm olarak başlayan hikayemiz ara ara da olsa sezon sonuna kadar devam etti. Bu yolculukta tanıştığım OGM ve şahane TDB ekibi, çalışması çok keyifli harika yönetmenlerimiz, her biri birbirinden yetenekli oyuncu arkadaşlarım, kanalımız ve tabii ki siz TDB seyircisi; hepinize teşekkür ediyorum. Yine yeni bir macerada buluşuncaya dek, şimdilik hoşçakalın" ifadelerine yer verdi. Yönetmen Çağrı

Karakterden Nefret Edenler Bile Oyunculuğunu Övdü

Dizide Rum kızı Eleni Miryano’yu büyüten onu 20 yaşında 8 dil bilen ve Harvard'ı kazanan bir doktor haline getiren Melina'nın vedası seyirciler arasında büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Hikayede Eleni Miryano'nun gerçek kimliği olan Aleyna Koçari’ye kavuşmasıyla Melina karakterinin de misyonu tamamlanmış oldu. Sosyal medyada karakterin sert ve manipülatif yapısı nedeniyle "Melina'dan nefret ediyorduk ama fevkalade bir oyunculuk sergilediniz" yorumları öne çıktı.

Seyirci Senaryonun Gidişatına Tepkili

Melina karakterinin diziden çıkışı "Taşacak Bu Deniz" takipçilerini ikiye böldü. Bazı izleyiciler Eleni’nin geçmişindeki en önemli figür olan Melina’nın hikayeden koparılmasını eleştirerek dizinin özgün çizgisinden çıkıp sıradan bir "mafia dizisine" evrildiğini savundu. Başarılı oyuncunun yeni sezonda hangi projeyle ekranlara döneceği ise şimdiden merak ediliyor.