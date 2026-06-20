Burak Çelik'ten İç Isıtan Paylaşım: İşte Oğlu Kaan Aslan'ın Son Hali!

Ekranların başarılı oyuncularından Burak Çelik sosyal medya hesabından oğlu Kaan Aslan'ın yeni fotoğraflarını paylaştı.

Burak Çelik'ten İç Isıtan Paylaşım: İşte Oğlu Kaan Aslan'ın Son Hali!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-06-2026 20:31

"Kuruluş Osman", "Senden Daha Güzel" ve "Hudutsuz Sevda" gibi televizyon dünyasının iddialı projelerinde sergilediği başarılı performanslarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Burak Çelik özel hayatındaki mutlu gidişatla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz dönemde baba olma heyecanını tadan yakışıklı oyuncu sosyal medya mecralarını aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Çelik Instagram hesabı üzerinden minik oğlu Kaan Aslan ile çekilen yeni fotoğraflarını yayınlayarak hayranlarına iç ısıtan bir sürpriz yaptı.

Karadağ'daki "Mutlu Son" Evlilikle Taçlanmıştı

Ünlü oyuncunun özel hayatındaki bu huzurlu dönemin temelleri sevgilisi Ece Bayrak ile attığı resmi adımla başlamıştı. İkili 26 Aralık 2024'te Karadağ'da romantik bir nikâh töreniyle dünyaevine girmişti. Burak Çelik yurt dışında gerçekleşen bu özel törenin hemen ardından düğün fotoğraflarını kişisel sosyal medya hesabından "Mutlu son" notuyla paylaşmıştı. 

Minik Kaan Aslan Büyüyor

Düğünden kısa bir süre sonra hayranlarına çifte mutluluk yaşatan ve baba olacağını müjdeleyen Burak Çelik eşi Ece Bayrak ile birlikte 8 Ağustos 2025'te ilk bebeklerini sağlıklı bir şekilde kucaklarına almıştı. Çocuklarına Kaan Aslan ismini veren ünlü çift şimdilerde anne ve baba olmanın tadını çıkarıyor.

Yakında bir yaşına basmaya hazırlanan minik Kaan Aslan'ın babasıyla yan yana olduğu sevimli ve duru halleri, oyuncunun takipçileri tarafından kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı, fotoğrafların altına Kaan Aslan'ın büyümesine ve sevimli hallerine dikkat çeken övgü dolu mesajlar bıraktı.

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