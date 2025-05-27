Nergis Kumbasar’dan Mehmet Ali Erbil’e Sert Yanıt: “Canı Çok Acır!”

Nergis Kumbasar, eski eşi Mehmet Ali Erbil’in “29 yıldır nafaka ödeyen dünyadaki tek adamım” sözlerine yanıt verdi. Giresun’daki tiyatro gösterisi sonrası konuşan ünlü oyuncu, sessizliğini bozdu ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“İstesem Mahkemeyle Alırım!”

Ünlü oyuncu, “Her kadın nafakası için mücadele etmeli. Eğer gerçekten istesem, hakkım olanı mahkeme kararıyla alırım zaten. Mehmet Ali Bey’in canı çok acır, bunu biliyor. Yeteri kadar anlayışlıyım” ifadeleriyle eski eşine üstü kapalı bir uyarıda bulundu.

Kumbasar, yıllardır süren medeni tutumunu sürdürdüğünü vurgularken, artık bu tür açıklamaların yapılmaması gerektiğini de sözlerine ekledi. “Artık bu konuları konuşmaz diye umuyorum” diyen oyuncu, şovmene net bir mesaj gönderdi.

Giresun’da Tiyatro Coşkusu

Nergis Kumbasar, açıklamalarını Giresun’da sahnelediği “Etekler ve Pantolonlar” adlı tiyatro oyunundan sonra yaptı. Oyuncu, Giresunlu sanatseverlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşarken, sorulan sorular üzerine eski eşiyle ilgili bu açıklamayı yaptı.