Nejat İşler’in İki Hali Olay Oldu! Arada Ne Yaşandı?

Nejat İşler’in Leyla The Band konseri sonrası iki kişinin desteğiyle alandan ayrılması gündem olmuştu. Şimdi ise gecenin hemen öncesine ait görüntüler ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun konser başlamadan saatler önce oldukça neşeli olduğu bol bol güldüğü görüldü.

İşler Harbiye’deki konsere oyuncu arkadaşı Çağlar Çorumlu ile birlikte katılmıştı. İkilinin konser öncesinde verdiği röportaj, gecenin ilerleyen saatlerinde yaşananlarla yan yana gelince dikkat çekti.

Konser Öncesinde Kahkahalar Havada Uçuştu

Nejat İşler ve Çağlar Çorumlu konser başlamadan önce basın mensuplarının karşısına geçti. İkili soruları yanıtlarken oldukça keyifli görünüyordu.

Özellikle Çağlar Çorumlu’nun yaptığı açıklamalar sırasında Nejat İşler’in sık sık kahkaha attığı anlar kameralara yansıdı. İşler’in neşeli tavırları gecenin ilerleyen saatlerinde ortaya çıkan görüntülerden oldukça farklıydı.

Çağlar Çorumlu Setten Gelmiş

Röportaj sırasında Çağlar Çorumlu yoğun çalışma temposundan da bahsetti. Çorumlu “Köpek Balıkları” filminin çekimlerinden geldiğini ve ertesi gün yeniden sete gideceğini söyledi.

Çorumlu’nun “Setten geldim, yarın da setimiz var” sözleri üzerine Nejat İşler’in kahkahaları dikkat çekti. İkilinin röportajdaki samimi halleri konser öncesinde oldukça keyifli bir atmosfer olduğunu gösterdi.

Saatler Sonra Görüntüsü Değişti

Ancak gecenin sonunda Nejat İşler için görüntü tamamen değişti. Konser çıkışında yürümekte zorlandığı görülen 54 yaşındaki oyuncu tek başına ilerleyemeyince iki kişinin desteğine ihtiyaç duydu.

İşler yanında bulunan iki kişinin kollarına girmesiyle alandan ayrıldı. Konser öncesindeki neşeli ve enerjik görüntüsüyle çıkıştaki hali arasındaki fark da sosyal medyada dikkat çekti.

Ünlü oyuncunun konser çıkışında neden bu şekilde zorlandığıyla ilgili ise kendisinden herhangi bir açıklama gelmedi. Gecenin başındaki görüntüler ve çıkış anları kısa sürede yeniden gündem oldu.