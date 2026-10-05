Nejat İşler’in Harbiye Çıkışı Endişelendirdi! İki Kişi Taşıdı

Nejat İşler uzun bir aranın ardından yeniden sahneye çıkan Leyla The Band’in Harbiye konserinde görüntülendi. 4 Ekim akşamı gerçekleşen konsere oyuncu arkadaşı Çağlar Çorumlu ile birlikte giden İşler gece boyunca konseri en ön sıralardan takip etti. Ancak konserin sonunda ortaya çıkan görüntüsü hayranlarını endişelendirdi.

Konser öncesinde keyifli halleriyle dikkat çeken ünlü oyuncu gecenin ilerleyen saatlerinde ise yürümekte zorlanırken görüntülendi.

Konser Öncesi Neşeliydi

Nejat İşler Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda düzenlenen konser öncesinde basın mensuplarının karşısına çıktı. Oldukça neşeli görünen oyuncu gecenin başında herhangi bir sorun yaşamıyormuş gibi görünüyordu.

İşler 13 yıl aradan sonra yeniden sahneye çıkan Leyla The Band’i Çağlar Çorumlu ile birlikte en ön protokolden izledi. Konser boyunca keyifli vakit geçiren oyuncu gecenin sonunda ise dikkat çeken bir görüntü verdi.

İki Kişinin Desteğiyle Ayrıldı

Konser sona erdiğinde Nejat İşler’in ayakta durmakta ve yürümekte zorlandığı görüldü. 54 yaşındaki oyuncu tek başına ilerlemekte güçlük çekince yanında bulunan iki kişinin yardımına ihtiyaç duydu.

İşler iki kişinin kollarına girmesiyle Harbiye Açıkhava’dan ayrıldı. Konser öncesindeki neşeli görüntüsünün aksine gecenin sonunda oldukça bitkin görünmesi dikkat çekti.

Görüntüler Sosyal Medyada Gündem Oldu

Nejat İşler’in konser çıkışında çekilen görüntüleri kısa sürede sosyal medyada da konuşulmaya başladı. Oyuncunun son dönemdeki görüntüsü saçlarındaki değişiklik ve özellikle yürümekte zorlandığı anlar hayranlarının dikkatinden kaçmadı.

İşler’in bitkin hali bazı takipçilerini endişelendirirken görüntüler kısa sürede farklı yorumların yapılmasına da neden oldu. Ünlü oyuncunun konseri keyifle takip ettiği gece çıkışta yaşanan bu görüntülerle hafızalara kazındı.