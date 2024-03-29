Nejat İşler'den dikkat çeken açıklama: 'Evet küskünüm'

Ünlü isimler, Dünya Tiyatro Günü'nü kutlamak için Tophane Bitiyatro'da bir araya geldiler. Edward Bond'un ölümünden 24 gün sonra, dünyanın en önemli ve çarpıcı oyun yazarlarından biri olarak anıldı.

Bitiyatro dergisi için 2014 yılında yazılan bir metin, Dünya Tiyatro bildirisi olarak Nejat İşler tarafından okundu, dünya ve tiyatro üzerine düşünceler aktarıldı.

Basın mensuplarıyla buluşan İşler, Dünya Tiyatro Günü'nü kutlamak için bir tiyatroya gitmenin en güzel şey olduğunu belirtti ve kendi ustasının tiyatrosunda güzel bir oyun izlediğini dile getirdi.

"Fenerbahçe ve Trabzonspor arasındaki olaylara dair neler söylemek istersiniz?" sorusuna ise şu şekilde yanıt verdi:

"Bu konuda bizim düşüncelerimiz pek önemli değil, kararlar başkaları tarafından veriliyor. Artık stada bile gitmek istemiyorum. Birisi çıkıp hakeme yumruk atıyor. Midemiz bulanıyor artık. Evet, bir küskünlüğüm var. Amatör ligdeyken çok daha huzurluydum. Endüstri haline gelmişler, futbol oynamak değil başka şeyler yapıyorlar. Bu durumları sevmiyorum, anlamıyorum. Her gün ölümü düşünüyorum. Tek varlık olarak öleceğimizi biliyoruz, bu yüzden bu işleri bırakmaları gerekiyor. Unutmak için çok çabalıyorum. Mutlu değilim, çünkü mutluluk çok uzak bir yer gibi görünüyor..."