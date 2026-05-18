Nehir Erdoğan Yeni Sevgilisiyle İlk Kez Yakalandı

Nehir Erdoğan uzun süreli sessizliğini bombayı patlatarak bozdu. Özel hayatını her zaman büyük bir gizlilikle sürdürüyordu önceki akşam Cihangir sokaklarında yeni bir aşka yelken açtığını dosta düşmana ilan etti. Kalbini meslektaşına kaptıran Erdoğan yeni sevgilisi ile ilk kez el ele kameraların karşısına çıktı.

Yıllar Sonra Gelen Sürpriz Aşkın İlk Kıvılcımı

Nehir Erdoğan’ın el ele görüntülendiği gizemli sevgilisinin aslında magazin dünyasının ve sinemaseverlerin yakından tanıdığı ödüllü oyuncu Serkan Ercan olduğu ortaya çıktı. Cihangir'in arka sokaklarında romantik bir yürüyüşe çıkan taze aşıklar aniden patlayan flaşlar karşısında hiç panik yapmadı. Aksine birbirlerinin ellerini daha sıkı tutarak muhabirlere içten gülümsemeleriyle karşılık verdiler.

Çiftin yakın çevresinden sızan bilgilere göre bu ilişkinin temelleri aslında geçmişe dayanıyor. İkili 2022 yılında beyaz perdede boy gösteren "Hara" adlı sinema filminde birlikte kamera karşısına geçmişti. O dönem set ortamındaki sıkı dostluk yıllar sonra büyük bir aşk hikayesine dönüştü.

Eski Evliliği İçin Şok İtiraf: "Yanlışlıkla Evlendik!"

Güzel oyuncunun bu mutlu günü geçmişte yaşadığı fırtınalı ilişkilerini akıllara getirdi. Yıllar önce "Silsile" filminin setinde tanıştığı görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil ile sadece 6 ay içinde yıldırım nikahıyla evlenip Fransa’ya yerleşmişti.

Eşinin aniden Türkiye’ye dönme kararına öfkelenen oyuncu ani bir kararla boşanma davası açmıştı. Geçtiğimiz dönemlerde katıldığı bir televizyon programında bu evlilik hakkında şaşırtıcı bir itirafla "Biz aslında çok iyi iki arkadaş olmamız gerekirken yanlışlıkla evlendik" diyerek magazin tarihine geçecek bir açıklamaya imza atmıştı.

"Haftanın 12 Günü Çalıştığım Dönemler Oldu"

Son olarak Maslak'ta bir basın toplantısında boy gösterdi. Geçmiş yıllardaki yoğun çalışma temposu hakkında konuşan ünlü oyuncu samimi açıklamalarda bulundu.

Muhabirlerin yönelttiği "Tükenmişlik sendromu yaşadınız mı?" sorusuna yanıt veren Erdoğan geçmişte kendisine çok yüklendiğini kabul etti. Rollerin etkisinden uzun süre çıkamadığını belirtti ve dizi sürelerinin uzunluğuna atıfta bulunarak "Geçmişte haftanın 12 günü çalıştığım çok zorlu zamanlar oldu." sözleriyle sektördeki çarpıcı bir gerçeği de bir kez daha gözler önüne serdi.