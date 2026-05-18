Afra Saraçoğlu Partneri Kenan İmirzalıoğlu'na Veda Etti

Oyuncular arasındaki yaş farkı konusuyla gündeme gelen "A.B.İ." dizisinden tüm dengeleri altüst edecek çok flaş bir haber geldi. Yayınlandığı ilk günden beri yüksek reyting oranına sahipti fakat sezon finaline sadece haftalar kala beklenmedik bir ayrılık dalgası yaşandı. Dizinin güzel başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu projeye tamamen veda etti.

Sahneleri Bitti: 17. Bölümde Son Kez Ekranlarda Olacak

Yönetmen Cem Karcı’nın koltuğunda oturduğu dizide Afra Saraçoğlu’nun hayat verdiği avukat Çağla karakterinin hikayesi nihayet son buldu. Son bilgilere göre başarılı oyuncunun dün itibarıyla son sahnelerinin çekimleri sette sorunsuz bir şekilde tamamlandı.

Hayranlarının büyük bir üzüntüyle karşıladığı bu ani gelişme sonrası güzel yıldızın projeye tam olarak hangi anlarda veda edeceği de kesinleşti. Saraçoğlu dizinin önümüzdeki günlerde yayınlanacak olan 17. bölümünün final sahnesiyle birlikte izleyicilerine son kez seslenerek ekibe ve ekranlara elveda diyecek.

Doğan Karakteri İçin Karanlık Ve İntikam Dolu Yeni Bir Dönem

23 Haziran tarihinde görkemli bir sezon finali yapmaya hazırlanan "A.B.İ." dizisinde bu ayrılık senaryonun gidişatını da kökten değiştirecek. Kenan İmirzalıoğlu’nun canlandırdığı Doğan karakteri hikayede önce babasının kaybıyla büyük bir yıkım yaşamıştı.

Şimdi ise hayatındaki en kritik figür olan Çağla’yı da kaybederek adeta dipsiz bir kuyuya doğru sürüklenecek. Çifte trajedi Doğan için çok daha karanlık sert ve intikam dolu yepyeni bir sayfa açılacak. Bu kırılma noktasıyla birlikte dizide artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının güçlü sinyalleri şimdiden verildi.

Sosyal Medyadaki O Büyük Yaş Farkı Tartışması

Dizi her hafta elde ettiği yüksek reyting başarısıyla göz doldursa da ekran yolculuğu boyunca çok yoğun eleştirilere de maruz kalmıştı. Özellikle 51 yaşındaki jön Kenan İmirzalıoğlu ile 28 yaşındaki güzel oyuncu Afra Saraçoğlu'nun dizide partner yapılması sosyal medya platformlarında en çok tartışılan konulardan biri haline gelmişti.

Bir kısım izleyici aradaki 23 yıllık bu belirgin yaş farkının ve fiziksel uyumsuzluğun dizi atmosferine hiç oturmadığını sert bir dille savunmuştu. Yaşanan bu flaş ayrılığın arkasında sosyal medyadaki bu yoğun eleştirilerin payı olup olmadığı ise magazin kulislerinde büyük bir merak konusu oldu.