Nehir Erdoğan: Tekrardan okula başladım

Nehir Erdoğan, önceki gün Akmerkez'de görüntülendi. Gazetecilere gülerek "Her gün alışveriş merkezinde olmaktan sıkılmadınız mı?" diye soran Erdoğan, "Aslında ben alışverişe geldim. Şu aralar okula gidiyorum. Eskiden kalmış bir okulum vardı, yarım kalmıştı. Şimdi ona devam etme kararı aldım. Derslere katılıyorum. Bu yaştan sonra okula gitmek ilginç bir deneyim. Bu sene tek odak noktam okul. Radyo Televizyon ve Sinema bölümünde eğitim alıyorum" şeklinde konuştu.

Muhabirlerin poşetlerini çekmesi üzerine anlamsız bir panik yaşayan Erdoğan, "Her şeyi çekmeseniz olmaz mı?" diye mizahi bir şekilde tepki gösterdi. Ardından "Artık ben gidiyim." diyerek oradan uzaklaştı. Oyuncunun panik hali dikkat çekti.