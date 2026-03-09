Nehir Erdoğan Sessizliğini Bozdu: "Her Gün Ağlıyordum, Köy Hayatı Beni Kurtardı"

Bir döneme damgasını vuran başarılı oyuncu Nehir Erdoğan, uzun süren ekran sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Başrollerini Yiğit Özşener ve Nezaket Erden ile paylaştığı "Mira" adlı dijital dizinin tanıtımında ortaya çıkan ünlü oyuncu, yıllardır neden uzak kaldığını ve yaşadığı zorlu süreci tüm samimiyetiyle anlattı.

"Tükenmişlik Sendromu Yaşadım"

Erdoğan, geçmişte yaşadığı psikolojik çöküşü ve Meryem Uzerli ile benzer bir süreçten geçtiğini ilk kez dile getirdi. Oyunculuğun ruhsal yükünün ağırlığına dikkat çeken sanatçı, o günleri şu sözlerle özetledi:

"Biraz fazla yüklendik kendimize. Yıllarca ‘rolümden çıkamıyorum’ diye dolaştım. Arkadaşlarım bana 'doktora görün, bu tükenmişlik sendromu' dedi. O dönem her gün ağlıyordum. Toparlanma sürecim biraz uzun sürdü."

Şifayı Doğada Buldu: "Babam Sağ Olsun, Bir Köyüm Var"

Şehrin karmaşasından kaçıp doğaya sığındığını belirten Nehir Erdoğan, iyileşme reçetesinin "durmak" olduğunu söyledi. Köy hayatının kendisine ilaç gibi geldiğini ifade eden oyuncu, yeni yaşam tarzını şöyle anlattı:

Sakinlik Tercihi: "Köy hayatı, bahçe, sakinlik, durmak… Neyi nasıl hissediyorsam öyle yaşıyorum. Bu benim tercihim."

Baba Ocağı: "Babam sağ olsun, bir köyüm var. Bazen şehri özleyince çıkıp geliyorum ama doğa beni yeniden toparladı."

"Mira" ile Dijital Dönüş

Psikolojik olarak yeniden güçlenen Erdoğan, dijital platformda yayınlanacak olan "Mira" dizisiyle setlere iddialı bir dönüş yapıyor. Tanıtım toplantısında oldukça sağlıklı ve enerjik görünen oyuncu, artık iş ve özel hayat dengesini çok daha dikkatli kuracağını vurguladı.