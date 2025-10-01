Nehir Erdoğan Ekranlara Dönüyor! İşte Yeni Projesi...

Başarılı yönetmen Erdem Tepegöz’ün yeni filmi “Yaz Evi” için hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. OGM Pictures imzalı filmin güçlü oyuncu kadrosuna son olarak usta oyuncu Nehir Erdoğan dahil oldu.

Filmde Sevinç Karakterini Canlandıracak

Derya Pınar Ak’ın Zeynep, Onur Seyit Yaran’ın Sinan, Mina Demirtaş’ın Selin ve Selma Ergeç’in yine Zeynep karakterine hayat vereceği filmde, Nehir Erdoğan Sevinç rolünü oynayacak. Erdoğan’ın canlandıracağı Sevinç karakteri, Selin’in anneannesinin gençliğini temsil edecek.

Çekimler Ekim’de Başlıyor

Merakla beklenen filmin çekimleri ekim ayının ikinci haftasında başlayacak. Amazon Prime Video için özel olarak hazırlanan film, seyirciye dramatik ve etkileyici bir hikâye sunmayı hedefliyor.

Anne-Kız Hikâyesi Seyirciyi Etkileyecek

“Yaz Evi”, izleyicilere güçlü bir anne-kız hikâyesi sunacak. Filmde Selin, annesinin geçmişine yolculuk yaparak büyük bir yüzleşme yaşayacak. Bu dramatik yolculuk, anne-kız ilişkilerine farklı bir bakış açısı getirecek.

Kadro Dikkat Çekiyor

Son dönemde projeleriyle adından söz ettiren Onur Seyit Yaran ve genç oyuncular Derya Pınar Ak ile Mina Demirtaş’ın yanı sıra Selma Ergeç ve Nehir Erdoğan gibi deneyimli isimlerin aynı projede buluşması sinemaseverlerin beklentisini yükseltti.