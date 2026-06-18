Nefise Karatay’dan Şok İtiraf! Survivor Sonrası Ortalık Karıştı

Nefise Karatay Survivor 2026 macerasını geride bırakır bırakmaz ilk röportajını verdi ve oldukça açık sözlü açıklamalarda bulundu. Dominik’ten döner dönmez katıldığı programda özellikle özel hayatına dair söyledikleriyle gündem oldu.

Adadan Çıkar Çıkmaz Konuştu

Yarışmadan elenen son isimlerden biri olan Nefise daha Türkiye’ye döner dönmez “Gel Konuşalım” programına konuk oldu. Burada hem Survivor sürecini hem adada yaşadıklarını anlattı.

Genel olarak yarışma sürecinin çok yoğun ve stresli geçtiğini söyleyen Karatay özellikle duygusal anlamda zorlandığını ifade etti. Final yaklaşırken elenmek de onun için ayrı bir kırılma noktası olmuş gibi görünüyor.

İlişki İtirafı Dikkat Çekti

Programda en çok konuşulan kısım ise Nefise’nin özel hayatına dair yaptığı açıklamalar oldu. Eski erkek arkadaşıyla ilgili yaşadığı bazı olaylardan bahsederken oldukça samimi ve duygusal bir ton kullandı.

“Utandım, kendimden utandım” diyerek başladığı açıklamalarında hem kendisini hem eski ilişkisini sorguladığını söyledi. O dönemde yaptığı bazı davranışlardan dolayı pişmanlık duyduğunu da açıkça dile getirdi.

Survivor Sürecine Dair Pişmanlık

Survivor 2026 sürecinin çok farklı bir psikoloji yarattığını söyleyen Nefise orada yaşanan yüksek stres ve rekabet ortamının bazen yanlış kararlar almasına neden olduğunu ifade etti.

Bazı davranışlarını “eğlenceye vurmak istemiştim” diyerek açıklayan yarışmacı sonradan bunun yanlış anlaşılmalara yol açtığını da kabul etti.

“Artık Daha Sakin Olacağım”

Nefise Karatay açıklamasında yaşının ve tecrübesinin arttığını da özellikle vurguladı. Artık 26 yaşında olduğunu daha olgun kararlar vermesi gerektiğini söyledi.

Eskisi gibi fevri davranmak istemediğini belirten Karatay hem ilişkilerinde hem yarışma sürecinde daha kontrollü olacağını ifade etti. Bu açıklama onun gelecekteki tavrına dair önemli bir mesaj olarak yorumlandı.

Sosyal Medyada Yankı Uyandırdı

Program sonrası Nefise’nin açıklamaları sosyal medyada geniş yankı buldu. Bir kesim samimi bulurken bir kesim ise Survivor sonrası yapılan bu tür açıklamaları tartışmalı değerlendirdi.

Şu an için gözler hem Nefise’nin yeni açıklamalarında hem yarışma sonrası nasıl bir kariyer planı yapacağında.