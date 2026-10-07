Nebahat Çehre Yıllara Meydan Okuyan Zindeliğinin Sırrını Açıkladı: "Kendime İyi Gelenleri Seçiyorum"

Tuzlu Kahve dizisinin Feryal'i Nebahat Çehre Bebek'te yıllara meydan okuyan zindeliğinin sırrını ve yeni reklam projesinin detaylarını açıkladı.

Nebahat Çehre Yıllara Meydan Okuyan Zindeliğinin Sırrını Açıkladı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-10-2026 15:06

Türk sinemasının ve televizyon dünyasının efsanevi ismi, zarafeti ve her daim koruduğu büyüleyici duruşuyla hayran bırakmaya devam eden Nebahat Çehre magazin kulislerinde bu kez yıllara meydan okuyan zindeliğinin sırrıyla gündem oldu. Son olarak Tuzlu Kahve dizisinde canlandırdığı Feryal karakteriyle adından söz ettiren usta oyuncu Bebek'te sokak röportajında karşısına çıkan muhabirin sorularını yanıtladı. Yeni projeleri yoğun temposu ve yaşsız güzelliğinin arkasındaki felsefeyi paylaşan Çehre yaptığı samimi açıklamalarla dikkat çekti.

"İnsanı Zinde Tutan Şey Kendine İyi Geleni Bilmektir"

Geçtiğimiz günlerde Bebek semtinde objektiflere takılan ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Nebahat Çehre, zindeliğini neye borçlu olduğu sorusuna derin ve anlamlı bir yanıt verdi. Hayatında doğru seçimler yapmanın büyük bir önem taşıdığına değinen usta sanatçı kendisini hayatının merkezine koymanın ve doğru tercihler yapmanın önemini şu sözlerle vurguladı:

"İnsanı zinde tutan şeylerden biri de kendine iyi geleni bilmek. Ben de yıllardır kendimi ve bana iyi gelenleri seçiyorum. Benim de kendime ait küçük sırlarım var."

Zarafeti ve kendine has yaşam disipliniyle her daim örnek gösterilen Çehre'nin bu sözleri sosyal medyada en çok paylaşılan ve takdir edilen konular arasına girdi.

Seçici Ruhu Reklam Projelerine de Yansıyor

Usta oyuncunun uzun zamandır ekranlarda sık sık reklam projelerinde yer almadığı gelen her teklifi kabul etmediği biliniyordu. Bu durumun hatırlatılması üzerine yakın zamanda yeni bir reklam filmi için kamera karşısına geçtiğini müjdeleyen Nebahat Çehre projeye bakış açısını şu cümlelerle özetledi:

"Ben bunu reklam olarak düşünmüyorum. Kendi deneyimimi paylaşıyorum. İnsanlar bana güveniyor; ben de gerçekten inanmadığım bir şeyi onlarla paylaşmam."

Ünlü oyuncunun bu net ve güven veren duruşu, yeni iş birliğine dair merakı da doruğa çıkardı. Geçtiğimiz haftalarda ilk sinyalleri verilen bu gizemli ve iddialı iş birliğinin detaylarının çok yakında kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Hem oyunculuk kariyeri hem de hayata bakış açısıyla her dönem adından söz ettiren Nebahat Çehre yıllara meydan okuyan enerjisiyle bir kez daha hayranlarının gönlünü fethetti.

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