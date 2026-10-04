Nazlı Sabancı’nın Ömer Kararının Ardından Bakın Ne Çıktı!

Nazlı Sabancı ikinci çocuğuna neden “Ömer” adını verdiklerini açıkladı. Ünlü isim kayınpederine duyduğu sevgiyi samimi sözlerle anlattı.

Nazlı Sabancı’nın Ömer Kararının Ardından Bakın Ne Çıktı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-10-2026 15:17

Nazlı Sabancı ile Hacı Sabancı ikinci kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. İlk çocukları Arzu Alara’nın ardından bu kez oğullarını kucaklarına alan çift bebeklerine “Ömer” adını verdi. Nazlı Sabancı ise oğluna neden bu ismi seçtiklerini ilk kez anlattı.

Aile Geleneğini Sürdürdüler

Ekim 2021’de görkemli bir törenle evlenen Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı cemiyet hayatının dikkat çeken çiftleri arasında yer alıyor. Özel hayatlarını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift 2023 yılında ilk kez anne baba olmuştu.

Kızlarına “Arzu Alara” adını veren çift böylece Hacı Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı’nın ismini yaşatmayı tercih etmişti. İkinci bebeklerinde de benzer bir yol izleyen çift oğullarına Hacı Sabancı’nın babası Ömer Sabancı’nın adını verdi.

Oğluna Neden Ömer Adını Verdi?

İkinci kez anne olmanın heyecanını yaşayan Nazlı Sabancı oğlunun ismiyle ilgili merak edilenleri yanıtladı. Bebeğine neden “Ömer” adını verdiklerini anlatan Sabancı’nın sözleri ise oldukça samimiydi.

Nazlı Sabancı kayınpederi Ömer Sabancı’yı çok sevdiğini söyleyerek bu ismi zaten çok beğendiğini de dile getirdi. Ünlü isim “Çok beğendiğim bir isimdi kayınpederimi de çok sevdiğim için onun ismini koymayı tercih ettik” ifadelerini kullandı.

Hem Sevgi Hem Anlam Taşıyor

Böylece küçük Ömer’in isminin arkasındaki hikâye de ortaya çıkmış oldu. Nazlı Sabancı’nın sözleri, bu tercihin sadece bir aile geleneği olmadığını aynı zamanda kayınpederine duyduğu sevginin de bir yansıması olduğunu gösterdi.

Çift kızları Arzu Alara’da olduğu gibi oğullarında da aile büyüklerinin isimlerini yaşatmayı tercih ederek dikkat çekti.

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