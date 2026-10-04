Sadakat İçin Kendini Harcadı! Gonca Cilasun 8 Kilo Verdi

“Uzak Şehir” dizisinde Sadakat karakterine hayat veren Gonca Cilasun rolü için yaptığı fedakârlıkla dikkat çekti. Başarılı oyuncu karakterinin yaşadığı evlat acısını izleyiciye daha gerçek bir şekilde hissettirebilmek için tam 8 kilo verdiğini açıkladı. Cilasun’un anlattıkları Sadakat’in yaşadığı büyük yıkımın oyuncu üzerindeki etkisini de gözler önüne serdi.

Sadakat’in Acısını Üzerine Aldı

Dizide Sadakat’in başından geçenler gerçekten kolay değil. Karakter kendi eliyle evladının hayatına son vermesinin ardından çok ağır bir vicdan yüküyle baş başa kalıyor. Gonca Cilasun da bu acının sıradan bir üzüntü olmadığını insanın hayatını baştan aşağı değiştirecek kadar ağır olduğunu düşünüyor.

Oyuncu Sadakat’in yaşadığı ruhsal çöküşü sadece oyunculuğuyla değil fiziksel görüntüsüyle de yansıtmak istedi. Bu nedenle rolü için 8 kilo verdi.

“Biraz Olsun Kendini Cezalandırır”

Gonca Cilasun karakterinin yaşadığı acıyı anlatırken oldukça çarpıcı ifadeler kullandı. Evladını kendi eliyle kaybetmiş bir annenin yaşayacağı vicdan azabının çok ağır olduğunu söyleyen oyuncu “Evladına kendi eliyle kıymış bir anne biraz olsun kendini cezalandırır” dedi.

Cilasun’a göre böyle bir acının insanın dış görünüşüne de yansıması gerekiyor. Verdiği kilolar da bu düşüncenin bir parçası oldu.

“Bu Dünyanın En Zor Şeyi”

Sadakat’in hikâyesinin kendisini hâlâ şaşırttığını söyleyen Gonca Cilasun karakteri oynamaya devam ederken yaşadığı duygunun hiç azalmadığını belirtti. Her bölümde Sadakat’in yaşadığı acıya yeniden şaşırdığını ve karakterin yükünü hissettiğini anlatan oyuncu bu hikâyenin ağırlığına dikkat çekti.

Cilasun evladını kaybetmenin ve bunun vicdanıyla yaşamanın “dünyanın en zor şeyi” olduğunu vurguladı. Oyuncunun bu sözleri Sadakat karakterinin yaşadığı yıkımın ne kadar derin olduğunu bir kez daha ortaya koydu.