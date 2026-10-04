Tiyatro Dünyasını Yıkan Haber! Ethem Özbora Hayatını Kaybetti

Tiyatro dünyası güne acı bir haberle başladı. Devlet Tiyatroları’nın emekli dekoratörlerinden Ethem Özbora hayatını kaybetti. Özbora’nın vefat haberini aynı zamanda sınıf arkadaşı olan usta oyuncu Selçuk Yöntem duyurdu.

Uzun yıllar tiyatro için emek veren Özbora’nın ardından sanat camiasından peş peşe taziye mesajları geldi. Yıllarca aynı sahnelerde ve aynı kurumda çalışan isimler üzüntülerini sosyal medya üzerinden paylaştı.

Selçuk Yöntem’den Duygusal Veda

Ethem Özbora’nın ölüm haberini paylaşan Selçuk Yöntem sınıf arkadaşına duyduğu üzüntüyü kısa ama oldukça anlamlı sözlerle dile getirdi.

Yöntem, Özbora ile yıllar boyunca pek çok oyunda birlikte çalıştıklarını hatırlatarak “Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Çok üzüldüm” sözleriyle arkadaşına veda etti.

İki ismin hem eğitim yıllarından hem de Devlet Tiyatroları çatısı altında uzun yıllara dayanan bir tanışıklığı bulunuyordu.

Işıl Yücesoy’dan da Veda Geldi

Özbora’nın vefatı tiyatro camiasında büyük üzüntü yaratırken, oyuncu Işıl Yücesoy da duygularını paylaştı.

Özbora’nın çok sayıda tiyatro oyununun dekor çalışmalarında emeği olduğunu hatırlatan Yücesoy “Olmadı be güzel kardeşim” diyerek duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Tiyatroya Yıllarını Vermişti

Devlet Tiyatroları’nda uzun yıllar görev yapan Ethem Özbora İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda sanat teknik müdür yardımcılığı görevini de üstlendi. Özellikle dekor tasarımlarıyla birçok önemli yapımda emeği bulunan Özbora; “Halktan Biri”, “İzninle”, “Ayak Bacak Fabrikası”, “Hırçın Kız” ve “Hababam Sınıfı” gibi oyunlarda görev aldı.

Zincirlikuyu’da Son Yolculuğuna Uğurlanacak

Ethem Özbora’nın cenazesi öğle namazının ardından Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Özbora geride tiyatro dünyasında bıraktığı yılların emeği ve dostlarının güzel hatıralarıyla uğurlanacak.