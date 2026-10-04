Murat Kekilli Sahneye Çıktı Niğde Yıkıldı! İşte O Anlar

90’lı yılların unutulmaz isimlerinden Murat Kekilli Niğde’de sahne aldı. Sevilen şarkılarını seslendiren sanatçıya festival alanını dolduran kalabalık hep birlikte eşlik etti.

Murat Kekilli Sahneye Çıktı Niğde Yıkıldı! İşte O Anlar
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-10-2026 13:42

90’lı yıllara damga vuran şarkılarıyla hafızalarda yer eden Murat Kekilli bu kez Niğde’de sevenleriyle buluştu. Ünlü şarkıcı Niğde’de düzenlenen 6. Gastronomi Festivali kapsamında sahneye çıktı. Festival alanını dolduran kalabalık ise Kekilli’nin sevilen şarkılarıyla keyifli bir akşam geçirdi.

Yıllar geçse de şarkıları dilden dile söylenmeye devam eden sanatçı sahnede eski ve sevilen eserlerini seslendirdi. Konser boyunca alanı dolduran müzikseverlerin enerjisi de oldukça yüksekti.

Niğde’de Müzik Dolu Gece

Murat Kekilli Niğde Valiliği’nin yanında kurulan festival alanında sahne aldı. Akşam saatlerinde başlayan konser kısa sürede hareketlendi. Kekilli’nin sahneye çıkmasıyla birlikte alandaki kalabalığın ilgisi daha da arttı.

Sanatçı yıllardır severek dinlenen şarkılarını bu kez Niğdeli hayranları için söyledi. Özellikle 90’lı yıllarda büyük ilgi gören eserleri, konser alanında nostaljik bir hava estirdi.

Kekilli’nin performansına vatandaşların ilgisi de oldukça yoğundu. Festival alanına gelenler hem müziğin hem gecenin tadını çıkardı.

Şarkılara Hep Birlikte Eşlik Ettiler

Konserin en güzel anlarından biri ise Kekilli’nin sevilen şarkılarını seslendirdiği sırada yaşandı. Kalabalık sanatçının söylediği şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Bazı vatandaşlar da konser boyunca cep telefonlarıyla o anları kaydetmeyi ihmal etmedi. Ortaya renkli ve eğlenceli görüntüler çıktı.

Murat Kekilli’nin Niğde konseri, festivalin en hareketli etkinliklerinden biri olurken sanatçı da sahnedeki enerjisiyle hayranlarından tam not aldı.

Kısacası Niğde’de hem müzik hem nostalji dolu bir gece yaşandı. Kekilli’nin yıllar geçmesine rağmen hâlâ büyük bir ilgi gören şarkıları bir kez daha kalabalık bir koro eşliğinde söylendi.

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