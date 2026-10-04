Danla Bilic’ten Hastane Odasından Duygusal Mesaj!

Yıllar önce yaptırdığı Aquafilling dolgusu nedeniyle sağlık sorunları yaşayan Danla Bilic 9. kez ameliyat oldu. Yaklaşık 6 saat süren operasyon sonrası açıklama yaptı.

Danla Bilic’ten Hastane Odasından Duygusal Mesaj!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-10-2026 14:41

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic yıllar önce yaptırdığı Aquafilling dolgusu nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarıyla mücadele etmeye devam ediyor. Bilic tedavi sürecinin bir parçası olarak bir kez daha ameliyat masasına yattı. Yaklaşık 6 saat süren operasyon onun geçirdiği 9. ameliyat oldu.

Ameliyatın ardından hastane odasından takipçilerine seslenen Bilic sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi ve bir süre sosyal medyadan uzak kalacağını açıkladı.

Zorlu Süreç Devam Ediyor

Danla Bilic daha önce yaptığı açıklamalarda yıllar önce yaptırdığı Aquafilling dolgusunun zaman içinde vücudunda çeşitli sorunlara neden olduğunu anlatmıştı.

Bilic söz konusu dolgunun vücudunda yayıldığını ve enfeksiyona yol açtığını belirterek bu işlemi yaptırmayı düşünenleri de uyarmıştı. Fenomen isim yaşadığı sürecin ardından takipçilerine “Yalvarıyorum, yaptırmayın” diyerek seslenmişti.

Aradan geçen zamana rağmen tedavi süreci henüz sona ermiş değil. Bilic bu nedenle birden fazla operasyon geçirmek zorunda kaldığını daha önce de dile getirmişti.

Hastane Odasından Paylaşım Yaptı

Yaklaşık 6 saat süren son operasyonun ardından hastane odasından paylaşım yapan Bilic takipçilerini merakta bırakmadı. Tedavisinin devam ettiğini belirten fenomen bu süreçte biraz dinlenmeye ve toparlanmaya ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Yaşadığı zorlu sürece rağmen moralini korumaya çalışan Bilic ameliyat sonrasında kendisini “yeniden doğmuş gibi” hissettiğini söyledi.

Sosyal Medyaya Ara Verecek

Bilic, iyileşme sürecine odaklanmak için sosyal medyaya kısa bir süre ara verme kararı aldı. Takipçilerine bir süre ekranlardan uzak kalacağını söyleyen fenomen toparlandıktan sonra yeniden paylaşım yapacağının da sinyalini verdi.

Danla Bilic’in yıllardır devam eden tedavi süreci böylece bir operasyonla daha devam ederken takipçileri de ünlü fenomenin bir an önce sağlığına kavuşmasını bekliyor.

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