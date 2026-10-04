Özge Gürel’den Dikkat Çeken Çocuk Açıklaması!

Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu’nun ne zaman anne baba olacağı merak edilirken ünlü oyuncudan dikkat çeken açıklama geldi: “Anne-baba olmaya sıcağız.”

Özge Gürel’den Dikkat Çeken Çocuk Açıklaması!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-10-2026 15:53

Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu yıllardır devam eden aşklarıyla magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden biri. 2022 yılında İtalya’da yaptıkları romantik düğünle evlenen çiftin ne zaman anne ve baba olacağı ise uzun zamandır merak ediliyordu. Özge Gürel sonunda bu konuda merak edilenleri açık açık anlattı.

Yıllardır Merak Edilen Soru

Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu’nun aşkı ekranlardan gerçek hayata taşınan ilişkilerin en çok konuşulanlarından biri olmuştu. Uzun yıllardır birlikte olan çift 2022’de nikâh masasına oturarak ilişkilerini evlilikle taçlandırdı.

O günden bu yana hayranlarının en çok merak ettiği konulardan biri de çocuk sahibi olup olmayacaklarıydı. Çift bu konuda bugüne kadar çok fazla konuşmamayı tercih etmişti. Ancak Özge Gürel son açıklamasıyla bu meraka biraz olsun cevap verdi.

“Çocuk İstemiyoruz” Demediler

Hürriyet’ten Cansu Topçu’ya konuşan ünlü oyuncuya “Çocuk düşünmüyorlar mı?” sorusu yöneltildi. Gürel’in verdiği cevap ise oldukça samimiydi.

Çocuk istediklerini söyleyen oyuncu aslında hiçbir zaman “çocuk istemiyoruz” diye bir düşüncelerinin olmadığını belirtti. Ancak Gürel’e göre burada önemli olan doğru zamanı yakalamak.

Ünlü oyuncu anne baba olmanın büyük bir sorumluluk olduğunu düşündüğünü ve kendilerini gerçekten hazır hissettikleri zamanı beklediklerini anlattı.

“Anne-Baba Olmaya Sıcağız”

Özge Gürel’in açıklamasında en dikkat çeken nokta ise “Anne-baba olmaya sıcağız” sözleri oldu. Gürel zaman zaman bu konuya yaklaştıklarını ve çocuk sahibi olma fikrine uzak olmadıklarını söyledi.

Yani çift için şu anda kesinleşmiş bir tarih yok ama kapılar tamamen açık. Gürel’in sözleri Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu’nun ilerleyen dönemde anne baba olma fikrine artık daha sıcak baktığını gösterdi.

Benzer Haberler
Mehmet Yalçınkaya’nın Restoranında Puanlar Düştü! Orkun Işıtmak’tan Uyarı Mehmet Yalçınkaya’nın Restoranında Puanlar Düştü! Orkun Işıtmak’tan Uyarı
Hülya Avşar’dan Kortta Şaşırtan Stil! Gören Dönüp Baktı Hülya Avşar’dan Kortta Şaşırtan Stil! Gören Dönüp Baktı
Göksel’den Erkekler İçin Bomba Çıkış! “Uzak Duracaksın” Göksel’den Erkekler İçin Bomba Çıkış! “Uzak Duracaksın”
2 Aile Arasında İçin Geri Sayım! Kamera Arkası Geldi 2 Aile Arasında İçin Geri Sayım! Kamera Arkası Geldi
Angelina Jolie’den Gazze İçin Çarpıcı Çağrı! Angelina Jolie’den Gazze İçin Çarpıcı Çağrı!
Simge Sağın’ın Kıyafeti Olay Oldu! “Tayt Kötü Duruyor” Simge Sağın’ın Kıyafeti Olay Oldu! “Tayt Kötü Duruyor”
ÇOK OKUNANLAR
Deniz Göktaş Davasında Karar Çıktı: Ünlü Komedyen Tahliye Edildi
  • 28-09-2026 18:01

Deniz Göktaş Davasında Karar Çıktı: Ünlü Komedyen Tahliye Edildi

Altı Üstü İstanbul'un Başrollerinden Müthiş Uyum: Elçin Zehra İrem ve Rahimcan Kapkap'tan Kamera Arkası!
  • 02-10-2026 15:30

Altı Üstü İstanbul'un Başrollerinden Müthiş Uyum: Elçin Zehra İrem ve Rahimcan Kapkap'tan Kamera Arkası!

Yağmur Altında Yangın Yeri Korosu: Elif Buse Doğan Çorum'u Salladı!
  • 29-09-2026 09:56

Yağmur Altında Yangın Yeri Korosu: Elif Buse Doğan Çorum'u Salladı!

Buse Terim'den Kızı Nil'in Sağlık Durumuna Dair Endişelendiren Açıklama
  • 30-09-2026 14:38

Buse Terim'den Kızı Nil'in Sağlık Durumuna Dair Endişelendiren Açıklama

Ece İrtem'in Annesi Nuriye İrtem Aylar Sonra Konuştu:
  • 28-09-2026 12:08

Ece İrtem'in Annesi Nuriye İrtem Aylar Sonra Konuştu: "Kuzum Buz Gibiydi!"