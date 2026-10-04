Özge Gürel’den Dikkat Çeken Çocuk Açıklaması!

Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu yıllardır devam eden aşklarıyla magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden biri. 2022 yılında İtalya’da yaptıkları romantik düğünle evlenen çiftin ne zaman anne ve baba olacağı ise uzun zamandır merak ediliyordu. Özge Gürel sonunda bu konuda merak edilenleri açık açık anlattı.

Yıllardır Merak Edilen Soru

Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu’nun aşkı ekranlardan gerçek hayata taşınan ilişkilerin en çok konuşulanlarından biri olmuştu. Uzun yıllardır birlikte olan çift 2022’de nikâh masasına oturarak ilişkilerini evlilikle taçlandırdı.

O günden bu yana hayranlarının en çok merak ettiği konulardan biri de çocuk sahibi olup olmayacaklarıydı. Çift bu konuda bugüne kadar çok fazla konuşmamayı tercih etmişti. Ancak Özge Gürel son açıklamasıyla bu meraka biraz olsun cevap verdi.

“Çocuk İstemiyoruz” Demediler

Hürriyet’ten Cansu Topçu’ya konuşan ünlü oyuncuya “Çocuk düşünmüyorlar mı?” sorusu yöneltildi. Gürel’in verdiği cevap ise oldukça samimiydi.

Çocuk istediklerini söyleyen oyuncu aslında hiçbir zaman “çocuk istemiyoruz” diye bir düşüncelerinin olmadığını belirtti. Ancak Gürel’e göre burada önemli olan doğru zamanı yakalamak.

Ünlü oyuncu anne baba olmanın büyük bir sorumluluk olduğunu düşündüğünü ve kendilerini gerçekten hazır hissettikleri zamanı beklediklerini anlattı.

“Anne-Baba Olmaya Sıcağız”

Özge Gürel’in açıklamasında en dikkat çeken nokta ise “Anne-baba olmaya sıcağız” sözleri oldu. Gürel zaman zaman bu konuya yaklaştıklarını ve çocuk sahibi olma fikrine uzak olmadıklarını söyledi.

Yani çift için şu anda kesinleşmiş bir tarih yok ama kapılar tamamen açık. Gürel’in sözleri Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu’nun ilerleyen dönemde anne baba olma fikrine artık daha sıcak baktığını gösterdi.