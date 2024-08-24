Nazlı Sabancı'dan tekne pozları: Kusursuz fiziği ve güzelliğiyle göz kamaştırdı

İş insanı Hacı Sabancı ile mutlu bir evlilik sürdüren ve 15 Ağustos 2023'te ilk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Nazlı Sabancı, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündemde kalmaya devam ediyor. Son olarak Instagram hesabından tekne pozlarını paylaşan Sabancı, kusursuz fiziği ve zarif güzelliğiyle takipçilerinin beğenisini topladı.

Yeni anneliğin keyfini çıkaran Nazlı Sabancı, paylaşımlarıyla takipçilerine ilham vermeye devam ediyor. Sabancı'nın bu zarif ve şık pozları, kısa sürede büyük ilgi görerek sosyal medyada adından söz ettirdi.