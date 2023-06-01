Nazlı Sabancı'dan karnı burnunda yeni poz

Sosyetenin tanınmış isimlerinden Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı (Kayı), Ekim 2021'de gerçekleşen nikahlarıyla gündeme gelmiş ve mutlu bir birliktelik sürdürmeye başlamışlardı. Şimdilerde ilk bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanan çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla büyük ilgi uyandırıyor. Nazlı Sabancı, karnı burnunda çekilen bir fotoğrafıyla hayranlarını sevindirdi ve sosyal medyada konuşulan bir konu haline geldi.

Sosyetik güzel, Instagram hesabında 343 bin takipçisi bulunan sayfasının hikaye bölümünden karnı burnunda bir fotoğraf paylaştı. Kırmızı bir pantolon-ceket takımının içinde siyah bir bluz giyen Sabancı, fotoğrafa "3rd trimester (Üçüncü üç aylık dönem)" notunu düşerek nazar boncuğu emojisi ekledi. Bu paylaşımıyla, bebeğin doğumuna sayılı günler kaldığını ve heyecanlarının dorukta olduğunu takipçileriyle paylaştı.

Nazlı Sabancı'nın karnı burnunda pozu, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Takipçileri, mutlu çifti tebrik ederek güzel dileklerini iletti.