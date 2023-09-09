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Nazım Akmandil ile evlenen Burcu Esmersoy hamile mi? İddialara bakın ne yanıt verdi

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy ile iş insanı Nazım Akmandil İtalya’nın Puglia şehrinde dünyaevine girdi. Ünlü çift ikinci düğünlerini ise 250 davetlinin katılımıyla Ulus'ta bir mekanda yaptı. Esmersoy, hamilelik iddialarına ise yanıt verdi.

Nazım Akmandil ile evlenen Burcu Esmersoy hamile mi? İddialara bakın ne yanıt verdi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-09-2023 13:33

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, iş insanı Nazım Akmandil ile Puglia, İtalya'da gerçekleşen düğünleri sonrasında İstanbul'da ikinci bir düğünle evliliklerini taçlandırdı. Esmersoy, düğünlerde farklı gelinlikler tercih etti, özellikle İstanbul düğününde dikkat çeken bir gelinlik giydi.

İtalya'daki düğünde birkaç farklı gelinlik seçimiyle dikkat çeken Esmersoy, İstanbul düğününde Özgür Mansur tarafından tasarlanan, sırt, göbek ve kalça dekolteli taş detaylı bir gelinlik tercih etti.

Esmersoy'a hamilelik soruları yöneltilince, "Bunu şimdi konuşmayalım, bir ay sonra konuşuruz" cevabını verdi. Ayrıca,2. sayfa'nın haberine göre; "Çocuğun ç'si bile yok" ifadelerini kullanarak bu konuyu daha fazla açıklamamayı tercih etti.

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