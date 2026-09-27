Nazar Korkusu Pes Dedirtti! Petek Dinçöz’ün Tuz Ritüeli

Petek Dinçöz nazara çok inandığını söyleyerek uyguladığı ilginç yöntemi anlattı. Ünlü sanatçı nazardan korunmak için haftada bir kendini kaya tuzuyla tuzluyor.

Nazar Korkusu Pes Dedirtti! Petek Dinçöz’ün Tuz Ritüeli
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-09-2026 12:15

Uzun bir aranın ardından müziğe hızlı bir dönüş yapan Petek Dinçöz hem sahne performansıyla hem samimi açıklamalarıyla yeniden gündemde. Orhan Gencebay’ın “Dilenci” şarkısını seslendiren ünlü sanatçı şimdi de “Liste” adlı hareketli şarkısıyla sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

“Yeni Petek’e Yatırım Yapıyorum”

Petek Dinçöz müziğe ara verdiği dönemde işi tamamen bıraktığı yönündeki yorumlara da açıklık getirdi. Sahneyi hiçbir zaman bırakmadığını söyleyen sanatçı artık kendisini daha iyi tanıdığını ve yeni dönemine yatırım yaptığını anlattı.

Eleştirilere eskisi kadar takılmadığını belirten Dinçöz “Ben” merkezli yaşamaya başladığını ve artık kim ne der diye düşünmediğini söyledi. Sahneye çıktığında ise bütün enerjisini ortaya koyduğunu ifade etti.

Yeni Şarkısı “Liste” Geliyor

Orhan Gencebay’ın eserini okumaktan büyük gurur duyduğunu söyleyen Dinçöz yeni şarkısının da müzikseverleri şaşırtacağını belirtti. “Liste” adını verdiği hareketli şarkının ekim ortasında yayınlanması planlanıyor.

Yeni nesil sanatçıları da yakından takip eden Dinçöz özellikle Manifest’i beğendiğini ve grubu izlerken gençlik yıllarındaki halini gördüğünü söyledi.

“Kadınlığımı Yaşadığım Bir Dönemdeyim”

Hayatının şu sıralar farklı bir döneminde olduğunu söyleyen Petek Dinçöz artık kendisini ispat etmeye çalışmak yerine başarısının keyfini çıkardığını anlattı. Oğlu ise onun en büyük eleştirmeniymiş. Dinçöz oğlunun müzik kulağının çok iyi olduğunu ve yaptığı işleri onun yorumlarına göre de değerlendirdiğini söyledi.

Nazara Karşı İlginç Formülü

Petek Dinçöz’ün en çok dikkat çeken açıklaması ise nazarla ilgili oldu. Nazar konusunda oldukça inançlı olduğunu söyleyen sanatçı dua ettiğini ve kendisine önerilen yöntemi uyguladığını anlattı.

Dinçöz “Kaya tuzuyla haftada bir kendimi tuzluyorum” diyerek ilginç alışkanlığını açıkladı. Formunu ise günde iki öğün beslenerek koruduğunu söyledi.

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