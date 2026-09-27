Esra Erol Ticaret Dünyasına Girdi! Yeni İşi Şaşırttı

Televizyon ekranlarının sevilen yüzü Esra Erol yıllardır sürdürdüğü sunuculuk kariyerinin yanına yepyeni bir iş ekledi. Başarılı sunucu bu kez ekranlardan değil ticaret dünyasından gelen bir haberle gündeme geldi. Giyim sektörüne adım atan Erol kendi mağazasının kapılarını açtı.

Ekrandan Mağazaya Uzanan Yeni Bir Heyecan

Esra Erol yoğun yayın temposuna rağmen kendisi için yeni bir başlangıç yapmaya karar verdi. Yıllardır televizyon programlarıyla izleyicilerin karşısına çıkan ünlü sunucu şimdi de giyim sektöründe şansını deneyecek.

Kendi mağazasını açan Erol’un bu yeni girişimi yakın çevresinden de büyük destek gördü. Televizyon dünyasındaki yoğun çalışma temposunun ardından ticarete de el atan ünlü sunucu böylece kariyerine farklı bir alan daha eklemiş oldu.

Yeni Mağazasına Yakınlarından Destek

Esra Erol’un mağazasının açılışı dostlarını da harekete geçirdi. Ünlü sunucunun yakın arkadaşlarından Bergüzar Korel yeni girişimi nedeniyle Erol’u yalnız bırakmadı.

Korel arkadaşının mağazasının açılışının ardından sosyal medya üzerinden güzel bir mesaj paylaşarak Erol’a destek verdi. Ünlü oyuncunun sözleri ise dikkat çekti.

“Bol Bereketli Olsun Benim Güzelim”

Bergüzar Korel Esra Erol’un yeni mağazası için yaptığı paylaşımda “Yeni mağazan hayırlı uğurlu bol bereketli olsun benim güzelim” ifadelerini kullandı.

Erol’un ticarete atılması hayranları arasında da merak uyandırdı. Televizyon ekranlarında yıllardır tanınan bir isim olan Esra Erol’un bundan sonraki süreçte hem sunuculuk kariyerini hem yeni işini nasıl bir arada yürüteceği ise şimdiden merak konusu oldu.

Görünen o ki Esra Erol ekranlardaki yoğun temposuna şimdi de mağaza heyecanını ekledi. Yeni girişiminin ona bol kazanç ve güzel bir başlangıç getirmesi bekleniyor.