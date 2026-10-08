Nazan Öncel'den Olay Yaratan Temizlik! "Seni de Sildim"

Nazan Öncel yine kendine has tarzıyla sosyal medyanın dikkatini çekmeyi başardı. Ünlü sanatçı eline telefonunu alıp rehberinde adeta temizlik yaptı. Evinde çektiği görüntüleri Instagram hesabından paylaşan Öncel kişileri tek tek silerken söyledikleriyle takipçilerini hem güldürdü hem meraklandırdı.

Telefonunun ekranında isimler arasında gezinen sanatçı bazı kişileri rehberinden çıkarırken arka arkaya "Seni de sildim, seni de sildim" dedi. Ancak asıl merak edilen konu acaba kimlerin silindiği oldu.

"Seni de Sildim Seni de"

Nazan Öncel’in paylaşımındaki en dikkat çekici detay rehberindeki kişileri silerken kullandığı bu sözlerdi. Kimi neden sildiği konusunda ise en ufak bir ipucu vermedi.

Bu yüzden paylaşımı görenlerin aklına hemen aynı soru geldi: Nazan Öncel kimi ya da kimleri telefonundan çıkardı?

Ünlü sanatçı isimleri göstermemeyi tercih ederken yaptığı göndermenin de tamamen şaka mı yoksa gerçekten birilerine mesaj mı olduğu konusunda sessiz kaldı. Böyle olunca paylaşım daha da merak uyandırdı.

"İnceldiği Yerden Kopsun"

Nazan Öncel telefonundaki temizliği yaptığı görüntüleri paylaşırken altına da dikkat çeken bir not düştü. Sanatçı "İnceldiği yerden kopsun" ifadelerini kullanarak paylaşımına "#yalnızlartreni" etiketini ekledi.

Öncel’in bu sözleri de paylaşımın esprili havasını biraz daha farklı bir noktaya taşıdı. Kimileri bunu sıradan bir telefon temizliği olarak görürken kimileri ise sanatçının bazı kişilere ince bir gönderme yaptığı yorumunda bulundu.

Nazan Öncel ise her zamanki gibi detay vermeden paylaşımıyla gündem yaratmayı başardı. Rehberden silinen isimlerin kim olduğu ise şimdilik sanatçının kendi sırrı olarak kaldı.