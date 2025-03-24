Naşit Özcan’dan Üzen Haber: Beyin Kanaması Nedeniyle Solunum Cihazına Bağlı

Ünlü oyuncu Naşit Özcan, beyin kanaması nedeniyle yoğun bakımda solunum cihazına bağlı tedavi görüyor. Sağlık durumu stabil, ancak bilinci bulanık.

Naşit Özcan’dan Üzen Haber: Beyin Kanaması Nedeniyle Solunum Cihazına Bağlı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-03-2025 13:42

Ünlü oyuncu Naşit Özcan, geçtiğimiz ay geçirdiği beyin kanaması sonrası yoğun bakıma alınmıştı. Sağlık durumu hakkında bir açıklama yapan hayat arkadaşı Elif Özcan, üzücü haberleri takipçileriyle paylaştı.

Beyin Kanaması Ağıra Yol Açtı

Naşit Özcan’ın sağlık durumu hakkında sosyal medyadan bir açıklama yapan Elif Özcan, "Merhaba herkese.. Naşit'in durumuyla ilgili güzel şeyler yazmak isterdim ama maalesef geçirdiği beyin kanaması ağır ve kalıcı hasarlara yol açtı..." ifadelerini kullandı. Elif Özcan, Naşit Özcan’ın halen yoğun bakımda olduğunu ve solunum cihazına bağlı olduğunu belirtti.

Sağlık Durumu Stabil, Bilinci Bulanık

Elif Özcan açıklamasına devam ederek, “Hala yoğun bakımda, solunum cihazına bağlı, bilinci bulanık... Bu şekilde bir haftadır stabil. Buradan verebileceğim bilgi bu kadar. Anlayışınıza sığınıyorum…” dedi. Naşit Özcan'ın sağlık durumu, ailesi ve sevenleri tarafından yakından takip ediliyor.

Destek Mesajları Yağdı

Elif Özcan, açıklamasında Naşit Özcan'ın sağlık durumuyla ilgili detaylı bilgi isteyen dostlarına da seslendi. Hayranları ve sanat camiasından oyuncuya geçmiş olsun dilekleri yağarken, Naşit Özcan’a dair dualar ve destek mesajları sosyal medyada yayıldı.

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