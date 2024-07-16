Nagihan Karadere Survivor'dan sonra 10 kilo verdi, son görüntüsü gündem oldu!

Bu sezon büyük bir kaos ve heyecanla izlenen Survivor All Star'ın en popüler isimlerinden biri olan Nagihan Karadere, yarışma sonrası verdiği kilolarla dikkat çekiyor. Yarışmada yaşadığı talihsizlikler nedeniyle Dominik'e veda etmek zorunda kalan Karadere, Türkiye’ye döner dönmez bacağından ameliyat olmuştu.

Sağlığına kavuşan Nagihan Karadere, yarışma sonrası 10 kilo verdiğini açıkladı. Şimdilerde sık sık spor yapan ve tatilin tadını çıkaran Karadere, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim, takipçileri tarafından övgü yağmuruna tutuluyor.

Karadere'nin son haline sosyal medyada, 'harika görünüyorsun', 'fiziği mükemmel', '20'liklere taş çıkarır' gibi yorumlar yapıldı. Nagihan Karadere, spor ve sağlıklı yaşam tarzıyla hayranlarına ilham vermeye devam ediyor.