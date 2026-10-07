Müzisyen Soner Olgun Entübe Edildi: Usta Sanatçının Sağlık Durumu Kritik!

Pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü müzisyen Soner Olgun sağlık durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılarak entübe edildi.

Müzisyen Soner Olgun Entübe Edildi: Usta Sanatçının Sağlık Durumu Kritik!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-10-2026 15:09

Türk müzik dünyasının sevilen ve güçlü seslerinden biri olan kendine has yorumuyla milyonların gönlünde taht kuran usta müzisyen Soner Olgun'dan gelen acı haber sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu. Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden ve sağlık durumu geçtiğimiz günlerde evine çıkarılarak evde devam ettirilen 67 yaşındaki sanatçının durumunun ani bir şekilde ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda entübe edildiği öğrenildi.

"Beni Evime Götürün"

Geçtiğimiz günlerde sağlık durumundaki zorlu süreçte hastanede tedavi gören Soner Olgun'un doktorlarıyla da yapılan değerlendirmeler sonucunda "Beni evime götürün" talebinde bulunduğu ve tedavisine bu doğrultuda evinde devam edildiği açıklanmıştı. Ailesi ve sevenlerinin umutla iyileşmesini beklediği usta sanatçıdan gelen bu son dakika gelişmesi magazin ve sanat kulislerinde büyük bir endişe yarattı.

Hastanede yoğun bakım ünitesine alınarak entübe edilen Soner Olgun'un doktorların gözetiminde kritik tedavisinin sürdüğü bildirildi. Müzik kariyeri boyunca unutulmaz eserlere imza atan ve milyonların hayranlığını kazanan sanatçının bir an önce sağlığına kavuşması için sevenleri ve meslektaşları sosyal medyada destek mesajları paylaşmaya başladı. Günlerdir hastaneden gelecek güzel haberleri bekleyen hayranları usta müzisyenden gelecek umutlu açıklamaları endişeyle takip ediyor.

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