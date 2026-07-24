Alperen Şengün Sosyal Medya Platformu X'i Neden Sildiğini Açıkladı

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün sosyal medya platformu X'i sildiğini açıkladı.

Alperen Şengün Sosyal Medya Platformu X'i Neden Sildiğini Açıkladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-07-2026 19:45

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Houston Rockets bünyesinde mücadele veren 23 yaşındaki milli pivot Alperen Şengün Socrates Dergi kanalına konuk oldu. Platformda yayınlanan "Amerikan Mutfak" programında spor yayıncıları İnan Özdemir ile Kaan Kural'ın konuğu olan yetenekli oyuncu basketbol dünyasına dair kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Program esnasında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kariyer sürecini, Türkiye A Milli Basketbol Takımı bünyesindeki hedeflerini ve ligin süper yıldızı Kevin Durant ile saha içinde yaşadığı anları aktaran genç sporcu dijital alışkanlıklarına ilişkin aldığı radikal kararı da ilk kez duyurdu.

X Uygulamasını Cihazından Kaldırdı

Röportaj sırasında dijital mecralarla olan ilişkisini masaya yatıran genç basketbolcu popüler sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) uygulamasını cep telefonundan tamamen sildiğini açıkladı. Sosyal medyadaki genel üslubun ve ortamın bireysel huzur üzerindeki olumsuz etkilerine değinen yetenekli pivot dijital ortamlarla arasına koyduğu mesafenin gerekçelerini açık bir dille ifade etti. Sanal mecralardaki yoğun etkileşimlerin zaman içerisinde yıpratıcı bir boyut kazandığını belirten milli atlet bu adımı kendi zihinsel dengesini ve spor disiplinini korumak amacıyla attığını dile getirdi.

"Eleştiriler Artık Motive Etmiyor"

Kariyerinin ilk yıllarındaki bakış açısı ile güncel ruh halini kıyaslayan milli basketbolcu dijital ortamlardaki olumsuz eleştirilere yaklaşımının belirgin biçimde değiştiğini vurguladı. Geçmişte olumsuz yorumları hırs kaynağına dönüştürdüğünü belirten Şengün zamanla bu durumun psikolojik yıpranmaya yol açtığını söyledi. Başarılı pivot konuyla ilgili değerlendirmesinde şu sözleri kaydetti: "Sosyal medyadan uzaklaştım. X uygulamasını sildim çünkü bu ortam sağlıklı değil. Eskiden hakkımda yapılan kötü yorumlar beni motive ederdi fakat artık bu durum zihinsel sağlığıma zarar vermeye başladı."

Mental Sağlık ve Profesyonel Odak

Yoğun lig takvimi ve yüksek beklentiler altında parkeye çıkan genç yıldız saha dışı etkenleri minimuma indirerek tamamen atletik performansına odaklanmayı amaçlıyor. Houston Rockets forması altında sergilediği başarılı grafikle takdir toplayan oyuncu zihinsel sağlığı korumanın profesyonel spor hayatındaki kritik rolüne işaret etti.

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