Asena'dan Sevgilisi Kani Kudu'nun Değişimine Dair Dikkat Çeken Açıklamalar

Sevgilisi Kani Kudu ile mekan çıkışında görüntülenen ünlü oryantal Asena, iş insanının imaj değişimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Asena'dan Sevgilisi Kani Kudu'nun Değişimine Dair Dikkat Çeken Açıklamalar
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-07-2026 19:52

Asena, bir süredir beraber yaşadığı sevgilisiyle birlikte katıldığı akşam organizasyonunun ardından mekan çıkışında objektiflere yansıdı. Şık giyim tarzları ve neşeli tavırlarıyla çevredekilerin ilgisini çeken ikili kapıda bekleyen basın mensuplarını kırmayarak soruları yanıtladı. Muhabirlerin sorularını içtenlikle karşılayan ünlü sanatçı hem özel hayatındaki son gelişmeleri hem sevgilisinin son zamanlarda geçirdiği belirgin fiziksel değişimin arka planını aktardı.

Gençlik Fotoğrafları İlhama Dönüştü

Söyleşi sırasında gazeteciler, iş insanı Kani Kudu’nun genel imajında göze çarpan değişimi doğrudan Asena'ya sordu. Sevgilisinin yıllar içerisindeki dönüşümünü açık yüreklilikle değerlendiren ünlü sanatçı Kudu’nun geçmiş dönemlerine ait görselleri daha önce incelediğini ifade etti.

Sevgilisine "Sen aslında bu tarz bir imaja hiç uzak değilsin" şeklinde tavsiyede bulunduğunu dile getiren başarılı oryantal sonrasında yapılan küçük çaplı estetik müdahaleleri "Güzel dokunuşlar oldu" sözleriyle nitelendirdi.

"Eşim Aldı" Sözleri Evlilik İddiasını Güçlendirdi

İkili, daha önce İstanbul'un gözde semtlerinden Nişantaşı'nda yürüyüş yaparken görüntülenmiş ve ilişkilerinin gidişatı hakkında kısa değerlendirmelerde bulunmuştu. O dönemde beraberliklerinin son derece güzel gittiğini belirten Asena zamanın her şeyi netleştireceğini vurgulamıştı.

O günlerde Asena'nın parmağında taşıdığı görkemli tek taş yüzük magazin basınının gözünden kaçmamıştı. Yüzüğün kaynağını soran basın mensuplarına "Eşim aldı" şeklinde sürpriz bir yanıt veren ünlü isim gizlice evlendikleri yönündeki iddiaları kuvvetlendirmişti. Mekan çıkışındaki son görüntülerinde de mutlulukları gözlerinden okunan çift açıklamalarını tamamladıktan sonra kendilerini bekleyen özel araçla oradan ayrıldı.

Benzer Haberler
Gizem Karaca Kızı Leyla Yaz'ın Son Halini Paylaştı! Gizem Karaca Kızı Leyla Yaz'ın Son Halini Paylaştı!
Demet Özdemir'in Tatil Kareleri Sosyal Medyada Gündem Oldu Demet Özdemir'in Tatil Kareleri Sosyal Medyada Gündem Oldu
Esra Dermancıoğlu'ndan Haluk Levent'e Şok Soruşturma Tepkisi Esra Dermancıoğlu'ndan Haluk Levent'e Şok Soruşturma Tepkisi
Anne Olmaya Hazırlanan İlayda Balaban Tüp Bebek İddialarına Açıklık Getirdi Anne Olmaya Hazırlanan İlayda Balaban Tüp Bebek İddialarına Açıklık Getirdi
Oğuzhan Koç ile Hazal Subaşı Antalya Tatilinde Aşk Tazeledi Oğuzhan Koç ile Hazal Subaşı Antalya Tatilinde Aşk Tazeledi
Özcan Deniz'in Annesi Kadriye Deniz Kızını Şikayet Etti Özcan Deniz'in Annesi Kadriye Deniz Kızını Şikayet Etti
ÇOK OKUNANLAR
Türkbükü Sahillerinde Şükrü Özyıldız Rüzgarı: Sörf Tahtası Üstünde Hünerlerini Sergiledi!
  • 18-07-2026 14:21

Türkbükü Sahillerinde Şükrü Özyıldız Rüzgarı: Sörf Tahtası Üstünde Hünerlerini Sergiledi!

Kanal D'nin Sevilen Dizisi Daha 17 Yüksek Gerilimli Bölümüyle Ekranları Salladı!
  • 20-07-2026 13:45

Kanal D'nin Sevilen Dizisi Daha 17 Yüksek Gerilimli Bölümüyle Ekranları Salladı!

Gamze Erçel'den Eşi Caner Yıldırım'a Karnı Burnunda Stil Pozları!
  • 20-07-2026 10:15

Gamze Erçel'den Eşi Caner Yıldırım'a Karnı Burnunda Stil Pozları!

Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan Merak Edilen Bebek Sorusuna İçten Yanıt!
  • 22-07-2026 21:05

Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan Merak Edilen Bebek Sorusuna İçten Yanıt!

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk Çiftinden Sezonun En Tatlı Mavi Yolculuğu!
  • 20-07-2026 09:04

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk Çiftinden Sezonun En Tatlı Mavi Yolculuğu!