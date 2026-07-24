Asena'dan Sevgilisi Kani Kudu'nun Değişimine Dair Dikkat Çeken Açıklamalar

Asena, bir süredir beraber yaşadığı sevgilisiyle birlikte katıldığı akşam organizasyonunun ardından mekan çıkışında objektiflere yansıdı. Şık giyim tarzları ve neşeli tavırlarıyla çevredekilerin ilgisini çeken ikili kapıda bekleyen basın mensuplarını kırmayarak soruları yanıtladı. Muhabirlerin sorularını içtenlikle karşılayan ünlü sanatçı hem özel hayatındaki son gelişmeleri hem sevgilisinin son zamanlarda geçirdiği belirgin fiziksel değişimin arka planını aktardı.

Gençlik Fotoğrafları İlhama Dönüştü

Söyleşi sırasında gazeteciler, iş insanı Kani Kudu’nun genel imajında göze çarpan değişimi doğrudan Asena'ya sordu. Sevgilisinin yıllar içerisindeki dönüşümünü açık yüreklilikle değerlendiren ünlü sanatçı Kudu’nun geçmiş dönemlerine ait görselleri daha önce incelediğini ifade etti.

Sevgilisine "Sen aslında bu tarz bir imaja hiç uzak değilsin" şeklinde tavsiyede bulunduğunu dile getiren başarılı oryantal sonrasında yapılan küçük çaplı estetik müdahaleleri "Güzel dokunuşlar oldu" sözleriyle nitelendirdi.

"Eşim Aldı" Sözleri Evlilik İddiasını Güçlendirdi

İkili, daha önce İstanbul'un gözde semtlerinden Nişantaşı'nda yürüyüş yaparken görüntülenmiş ve ilişkilerinin gidişatı hakkında kısa değerlendirmelerde bulunmuştu. O dönemde beraberliklerinin son derece güzel gittiğini belirten Asena zamanın her şeyi netleştireceğini vurgulamıştı.

O günlerde Asena'nın parmağında taşıdığı görkemli tek taş yüzük magazin basınının gözünden kaçmamıştı. Yüzüğün kaynağını soran basın mensuplarına "Eşim aldı" şeklinde sürpriz bir yanıt veren ünlü isim gizlice evlendikleri yönündeki iddiaları kuvvetlendirmişti. Mekan çıkışındaki son görüntülerinde de mutlulukları gözlerinden okunan çift açıklamalarını tamamladıktan sonra kendilerini bekleyen özel araçla oradan ayrıldı.