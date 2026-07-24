Daha 17'nin Evren'i Efe Musa Yurdagelen Rolünün Yaşadığı Çatışmaları Anlattı

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan gençlik draması "Daha 17" dikkat çeken hikayesi ve dinamik oyuncu kadrosuyla yayın hayatını sürdürüyor. Yapımda "Evren" karakterine hayat veren genç yetenek Efe Musa Yurdagelen üstlendiği rolün psikolojik derinliğini ve karakter analizi sürecini değerlendirdi. Canlandırdığı figürün dışarıdan bakıldığında sert bir duruş sergilediğini belirten oyuncu, iç dünyasında kendi davranışlarını sürekli sorgulayan hassas bir yapıya sahip olduğunu ifade etti. Arkadaş çevresinde Teoman ile Kutay'ın etkisiyle zamanla olumsuz yönde bir dönüşüm geçirdiğini aktaran Yurdagelen, Evren'in özünde vicdan sahibi ve iyi niyetli bir genç olarak kaldığını vurguladı.

Torpil İddialarına Karakter Analiziyle Yanıt

Dizide deneyimli oyuncu Hakan Meriçliler'in canlandırdığı okul müdürü Remzi'nin oğlu olarak izleyici karşısına çıkan Yurdagelen karakterinin yanlış anlaşılan yönlerine açıklık getirdi. Babasının okul yöneticisi olması nedeniyle Evren'in çevresi tarafından ayrıcalıklı zannedildiğini belirten genç isim hikaye akışında durumun sanılanın aksine bir çizgi izlediğini kaydetti. Karakterin bu konumdan faydalanmak yerine kendi içinde yoğun çatışmalar yaşadığını dile getiren oyuncu, Evren'in yaptığı hataları açıkça kabul edebildiğini söyledi.

Genç Kadronun Enerjisi ve Set Atmosferi

Pastel Film imzası taşıyan ve yapımcılığını Yaşar İrvül ile Efe İrvül'ün üstlendiği projenin set ortamına dair görüşlerini de paylaşan Efe Musa Yurdagelen ekip arkadaşlarıyla yakaladıkları uyumdan memnuniyet duyduğunu belirtti. Kamera arkasındaki çalışma ortamının son derece yüksek bir enerjiye sahip olduğunu vurgulayan yetenekli oyuncu genç ekibin sergilediği çalışma azminin ekrana da olumlu yansıdığını ifade etti. Birlikte mesai harcadığı tüm meslektaşlarının parlak bir geleceğe sahip olmasını temenni eden başarılı isim dizideki her karakterin hikayeye ayrı bir dinamizm kattığını aktardı. Fenomen yapım sürprizlerle dolu yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşmaya devam ediyor.