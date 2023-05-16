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Gecce Magazin Haberleri
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Müzik ile terapi

Uzun yıllardır hemşirelik mesleğini sürdüren, aynı zamanda da müzisyen olan Funda Bozkurt; her yıl 12 Mayıs’ta kutlanan Hemşireler Günü ve 12-18 Mayıs arası kutlanan Hemşirelik Haftası için geçen sene “Beyaz Kanatlı Melekler” isimli bir şarkı yazıp bestelemişti.

Müzik ile terapi
YAŞAM
Yayın Tarihi : 16-05-2023 10:15

Bozkurt, şarkının video klibinde de meslektaşları ve sağlık çalışanı arkadaşlarıyla yer almıştı.Hastalarına fırsat buldukça hastane istirahatleri sırasında şarkılar söyleyen ve onlara müzik ile terapi yapan Funda Bozkurt, sosyal medyada ve ulusal televizyon kanallarında yer bulduğu andan itibaren büyük sevgi ve ilgiyle karşılaştığını söyledi ve ekledi:

“Tüm hastalarımız çok kıymetliler. Bunca olumsuzluk içerisinde onlara biraz olsun moral verip hayata daha sıkı tutunmalarını sağlayabilirsem ne mutlu bana. Tüm sağlık çalışanı arkadaşlarımla birlikte büyük özveriyle çalışıyoruz. Ne zaman ihtiyaçları olursa onların yanındayız. Güzel günlerde, keyifli şarkılar söylemek dileğiyle.” Bugüne dek üç single ile dijital platformlarda yer alan, aynı zamanda da sosyal mecralarda akustik performanslarını müzikseverlerle paylaşan Funda Bozkurt, tüm meslektaşlarının Hemşireler Günü’nü kutladı ve ayrıca yeni projelerini çok yakında paylaşacağının da müjdesini verdi.

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