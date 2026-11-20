Başarılı şarkıcı ve söz yazarı Ersay Üner Rumeli Hisarı'nda objektiflere yansıdı. Yoğun müzik temposunu sürdürdüğünü anlatan Üner hem yeni şarkısının ortaya çıkış sürecini hem de geçmişte yaşadığı kırgınlıklara yaklaşımını paylaştı. Ünlü sanatçı yaşadığı hiçbir şeyi unutmadığını ancak zamanla kabullendiğini vurguladı.

Bir Gecede Doğan Şarkı ve Yoğun Turne Takvimi

Rumeli Hisarı’nda görüntülenen Ersay Üner üretim sürecinin hız kesmeden devam ettiğini dile getirdi. Haftanın üç dört gününü stüdyoda geçirdiğini hafta sonları ise Anadolu turnesi kapsamında sevenleriyle buluştuğunu belirten sanatçı, yeni şarkısının hazırlık aşamasını şöyle anlattı:

"Herkesin ortak noktada buluşacağı bir şarkı. Öyle çok fazla aranje falan da yapmadım bir keman, bir piyanoyla girdim. Bir gece zaten aklıma geldi şarkıyı bitirdim. Hemen stüdyoyu aradım çocukları toparladım ve çaldırdık. Klibi de öyle çektik."

"Unutmuyoruz, Alışıyoruz"

Şarkı yazmanın içindeki dertleri hafifletmesine yardımcı olduğunu ifade eden Ersay Üner geçmişte yaşanan kırgınlıkları silmediğini ancak artık eskisi kadar yıpranmadığını söyledi. Kırgınlık ve sınır çizme konusundaki bakışını şu sözlerle özetledi:

"Ben hiçbir şeyi unutmadım hayatımda. Yaşadığım hiçbir şeyi unutmadım ama alıştım. Yani alışıyorsun. Unutmuyoruz, alışıyoruz. Eskiden kırılırdım bazı şeylere ama artık empati yapıyorum. Kimseye kırılmıyorum kimseye gücenmiyorum ama hayatımda da yer vermiyorum tabii."