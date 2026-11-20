Ünlü isimlerin zaman zaman toplu taşıma araçlarıyla yaptığı yolculuklar sosyal medyada ilgi odağı olmaya devam ediyor. Sunucu, oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli ile kızı Derin Talu hızlı ulaşım sağlamak amacıyla otomobil yerine metroyu tercih etti. İkilinin metro yolculuğundan yansıyan kareler ve Derin Talu'nun esprili notu kısa sürede dikkat çekti.

Yenikapı - Hacıosman Hattında Yolculuk

İstanbul trafiğinde pratik ve hızlı bir ulaşım seçeneği arayan Defne Samyeli ve Derin Talu Yenikapı - Hacıosman metro hattını kullanarak seyahat etti. Yolculuk sırasında çekilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Derin Talu annesiyle birlikte yer aldığı kareye "Londra olsa beğenirsiniz" notunu ekleyerek paylaşıma esprili bir dokunuş kattı.

Defne Samyeli ve Talu Ailesi

1991 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Türkiye üçüncüsü seçilen ve kariyerini sunuculuk, oyunculuk ve şarkıcılık alanlarında sürdüren Defne Samyeli 1995 yılında mimar Eren Talu ile evlenmiş çift 2011 yılında yollarını ayırmıştı. Samyeli ve Eren Talu'nun bu evlilikten Derin ve Deren adında iki kızı bulunuyor.