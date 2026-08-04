Khontkar'ın Sahnedeki Görüntüsü Olay Oldu! Sebebi Ne?

Rap müziğin sevilen isimlerinden Khontkar bu kez şarkılarıyla değil İstanbul'da verdiği konser sırasında yaşanan ilginç olayla gündeme geldi. Konser alanında çekilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken izleyenlerin en çok konuştuğu detay ise sanatçının sahnedeki hali oldu. Üstü çıplak şekilde sahneye çıkan Khontkar'ın oldukça dalgın ve yorgun göründüğü dikkat çekti. Zaman zaman uzun süre aynı noktaya baktığı anlar da sosyal medyada farklı yorumların yapılmasına neden oldu.

Konseri Bir Anda Bırakıp Gitti

Konser normal şekilde devam ederken beklenmedik bir gelişme yaşandı. Khontkar elindeki mikrofonu bıraktıktan sonra hiçbir açıklama yapmadan sahneden indi. Ardından seyircilerin arasından yürüyerek konser alanını terk etti. O anlara tanıklık eden hayranlar büyük şaşkınlık yaşarken konser de doğal olarak yarıda kaldı. Salondaki birçok kişi ne olduğunu anlamaya çalışırken, sosyal medyada paylaşılan videolar kısa sürede gündemin en çok konuşulan içerikleri arasına girdi.

Resmi Açıklama Henüz Gelmedi

Yaşananların ardından herkes aynı sorunun cevabını aramaya başladı. Khontkar neden konseri yarıda bıraktı? Ancak şu ana kadar ne sanatçının kendisinden ne de ekibinden konuyla ilgili resmi bir açıklama geldi. Bu yüzden yaşananların gerçek nedeni hâlâ bilinmiyor.

Sosyal Medyada Farklı İddialar Konuşuluyor

Resmi bir açıklama olmayınca sosyal medyada da birbirinden farklı yorumlar ortaya çıktı. Bazı kullanıcılar teknik bir sorun yaşandığını öne sürerken bazıları ise sanatçının sağlık durumuyla ilgili tahminlerde bulundu. Ancak bu iddiaların hiçbiri doğrulanmış değil. Şimdilik bilinen tek gerçek Khontkar'ın konseri aniden sonlandırdığı ve yaşananların nedenine ilişkin net bir açıklamanın henüz yapılmadığı. Gözler şimdi sanatçıdan ya da ekibinden gelecek olası açıklamaya çevrilmiş durumda.