Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup’un evliliğinde kriz: 'Sandal' soyadını sildi!

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile 2022 yılında Roma’da hayatını birleştirdiği eşi Melis Sütşurup'un evliliğinde kriz olduğu iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Çiftin ayrılacağı iddialarını alevlendiren detay ise Sütşurup'un sosyal medya hesabında yaptığı değişiklikler oldu. Sütşurup’un, profilinden “Sandal” soyadını ve Mustafa Sandal ile yer aldığı fotoğrafları silmesi ayrılık söylentilerini güçlendirdi.

2018 yılında Emina Jahovic ile olan evliliğini sonlandıran Mustafa Sandal, dört yıl aradan sonra Melis Sütşurup ile ikinci evliliğini yapmıştı. Henüz ikiliden ayrılık iddialarına dair resmi bir açıklama gelmezken, Sandal’ın kendi hesabında eşiyle paylaştığı fotoğrafları silmemesi dikkat çekti. Çifte yakın kaynaklardan gelecek açıklamalar merakla bekleniyor.