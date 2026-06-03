Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup’tan 4. Yıla Romantik Kutlama

Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup evliliklerinin 4. yıl dönümünü sosyal medyada yaptıkları romantik paylaşımlarla kutladı. 2022’de Roma’da evlenen çift o günden bu yana sık sık aşk dolu paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Bu kez de yıl dönümü vesilesiyle adeta “aşk taze” mesajı verdiler.

Hikâyeleri Roma'da Başlamıştı

Çift 3 Haziran 2022’de İtalya’nın başkenti Roma’da dünyaevine girmişti. O günden sonra ilişkilerini daha da göz önünde yaşayan ikili hem sosyal medyada hem magazin dünyasında ilgiyle takip ediliyor. Aradan geçen 4 yılın ardından hâlâ aynı enerjiyle birlikte olmaları da hayranlarının dikkatini çekiyor.

Sosyal Medyada Romantik Paylaşımlar

Yıl dönümünde ilk paylaşım Melis Sütşurup’tan geldi. Eşiyle birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşan Sütşurup “Dünyanın dört bir yanında… Yıl dönümümüz kutlu olsun” notunu düştü. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Mustafa Sandal da eşine romantik bir mesajla karşılık verdi. Sandal “Farkındasın değil mi, her yıl daha da iyiye gidiyoruz. İyi ki sen Melis’im! Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun” ifadelerini kullandı. Bu sözler çiftin uyumunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Küçük Jestler Büyük Aşk

Kutlamalar sadece mesajlarla sınırlı kalmadı. Mustafa Sandal eşine beyaz çiçeklerden oluşan özel bir buket gönderdi. Melis Sütşurup da bu sürprizi sosyal medya hesabından paylaşarak duygularını dile getirdi. Çiçeklerin üzerindeki not ise dikkat çekti: “Biri bitti, sonsuza dek devamı var. Seni seviyorum aşkım.”

Sütşurup da bu jeste kayıtsız kalmayarak eşine “İyi ki kocam” yorumunu yaptı.

Eski Defterler Kapanmış Gibi

Öte yandan Mustafa Sandal’ın geçmiş evliliği de zaman zaman gündeme geliyor. Sanatçı daha önce Emina Jahovic ile evliydi ve bu evlilikten iki çocuğu bulunuyor. Çift 2018 yılında yollarını ayırmıştı. Ancak Sandal yeni hayatında Melis Sütşurup ile mutlu bir birliktelik sürdürüyor.

Aşkları Göz Önünde Yaşanıyor

Kısacası Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup çifti 4. yıllarını yine romantik ve samimi paylaşımlarla kutladı. Sosyal medyada da büyük ilgi gören bu kutlama çiftin uyumunu ve mutluluğunu bir kez daha gündeme taşıdı.