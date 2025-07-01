Mustafa Aksakallı’dan Boşanma Sonrası İlk Paylaşım: “Her Şey Yolunda”

Ezgi Mola ile olan evliliği kısa süre önce sona eren işletmeci Mustafa Aksakallı, ayrılığın ardından ilk kez sessizliğini bozdu. 25 Haziran’da Ezgi Mola’nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı ayrılık açıklamasıyla gündeme gelen çiftin, ani boşanma kararı magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı.

“Her Şey Yolunda” Mesajı Geldi

Ayrılık sonrası sessizliğini koruyan Mustafa Aksakallı, ilk kez bugün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Spor salonundan gülümseyerek verdiği pozunu takipçileriyle paylaşan Aksakallı, altına yalnızca:

“Her şey yolunda” notunu düştü.

Bu paylaşım, hem güçlü duruşuyla hem de kısa ve net mesajıyla dikkat çekti.

Evlilik, Oğulları ve Sessizce Gelen Ayrılık

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, dört yıllık birlikteliğin ardından Mayıs 2023’te nikâh masasına oturdu. Maçka’daki bir otelde gerçekleşen sade nikâh töreninde Ezgi Mola’nın şahitliğini Enis Arıkan, Aksakallı’nın şahitliğini ise Sinan Engin üstlenmişti.

Çiftin bu evlilikten bir de oğulları oldu. Can adını verdikleri oğulları için ayrılık açıklamasında “Birbirimize olan sevgimizin en güzel hediyesi Can” ifadesini kullanan Mola, sürecin dostane ilerlediğini duyurmuştu.

“3 Günde Ne Değişti?” Yorumları

Ayrılık açıklamasından sadece üç gün önce, çift birlikte Elif Engin’in Çorum’daki düğününe katılmıştı. O gece samimi ve mutlu görüntüler veren ikili, bu yüzden takipçiler tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Sosyal medyada sıkça “3 günde ne değişti?” sorusu soruldu.

Ancak kulislerde konuşulanlara göre çift, aylar öncesinden boşanma kararı almış ve evlerini de ayırmıştı. Düğüne birlikte katılma sebeplerinin ise dostluklarını sürdürdüklerini göstermek olduğu iddia edildi.