Murat Yıldırım'ın Yeni Adresi Belli Oldu: Serhat Rolüyle Karşımıza Çıkacak

Murat Yıldırım, Kanal D’nin NGM imzalı yeni dizisiyle ekrana dönüyor. “Serhat” karakterini canlandıracak oyuncunun dizisi şimdiden merak uyandırdı.

Murat Yıldırım'ın Yeni Adresi Belli Oldu: Serhat Rolüyle Karşımıza Çıkacak
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 26-07-2025 14:30

Başarılı oyuncu Murat Yıldırım, yeni sezonda ekranlara bomba gibi dönmeye hazırlanıyor. Ünlü aktör, NGM imzalı ve Kanal D ekranlarında yayınlanacak yeni bir diziyle anlaştı.

Serhat Karakteriyle Seyirci Karşısında

Murat Yıldırım, projede “Serhat” karakterine hayat verecek. Hikayesi henüz sır gibi saklanan dizinin, etkileyici bir kadın dramasını konu alacağı açıklandı. Başarılı oyuncunun güçlü performansıyla bu yeni karakterin diziye damga vurması bekleniyor.

Senaryosu Yelda Eroğlu’ndan

Dizinin senaryosunu Yelda Eroğlu kaleme alıyor. Daha önce yazdığı etkileyici hikâyelerle dikkat çeken Eroğlu, bu projede de izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi hedefliyor. Yönetmen koltuğunda ise Deniz Can Çelik oturacak.

Dizinin İsmi Henüz Belli Değil

Projenin ismi şimdilik açıklanmadı. Ancak kulislerde, dizinin hikayesi ve kadrosunun oldukça iddialı olacağı konuşuluyor. Murat Yıldırım’ın diziye dahil olması, projeye olan ilgiyi daha da artırdı.

Murat Yıldırım’dan Yeni Sezon Hamlesi

“Ramo” ve “Teşkilat” gibi projelerdeki başarılı performansıyla adından sıkça söz ettiren Murat Yıldırım, yeni dizisiyle kariyerine farklı bir soluk getirecek. Hayranları, oyuncunun bu yeni rolünü şimdiden merakla bekliyor.

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