Murat Yıldırım'ı İlkokul Öğrencileri Sette Ziyaret Etti.

Kanal D’nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği NGM imzalı büyük ilgi gören yeni dizisi Güller ve Günahların seti bu kez minik ziyaretçileri ağırladı. Dizinin çekimlerinin yapıldığı bölge okullardan gelen öğrenciler, başrol oyuncusu Murat Yıldırım’ı görmek için setin yolunu tuttu.





Karavanın önünde heyecanla bekleyen sevimli öğrenciler, ünlü oyuncuyla fotoğraf çektirerek unutulmaz bir gün yaşadı. Set ekibi ve oyuncuların da ilgiyle karşıladığı bu sürpriz ziyaret, günün en tatlı anlarından biri oldu.





Görkemli kadrosu, sürükleyici hikayesi ile Güller ve Günahlar her Cumartesi akşamı Kanal D’de.