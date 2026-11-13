Berk Oktay'dan COP31’de Dikkat Çeken Mesaj: "Biz Bu Dünyada Kiracıyız!"

Antalya'daki COP31 İklim Zirvesi'ne katılan Berk Oktay "Biz bu dünyada kiracıyız" diyerek vatandaşlara çevre duyarlılığı çağrısında bulundu.

Berk Oktay'dan COP31’de Dikkat Çeken Mesaj:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-11-2026 15:47

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen ve dünyanın dört bir yanından temsilcileri, bilim insanlarını, sivil toplum kuruluşlarını ve sanat dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) çevre duyarlılığına yönelik önemli açıklamalara sahne olmaya devam ediyor. Zirveye katılan başarılı oyuncu Berk Oktay iklim kriziyle mücadele ve gelecek nesillere yaşanabilir bir gezegen bırakma konusunda dikkat çeken mesajlar verdi.

"Gelecek Nesillere Yaşanabilir Bir Ev Bırakmalıyız"

Böylesine büyük ve kritik bir uluslararası organizasyonun Türkiye'de başarıyla gerçekleştirilmesinden büyük gurur duyduğunu ifade eden Berk Oktay zirvenin düzenlenmesinde emeği geçen devlet yetkililerine teşekkür etti. Bu yılki zirvenin kritik kararlara ev sahipliği yapmasının beklendiğini vurgulayan ünlü oyuncu bireysel sorumlulukların ve toplumsal hareketlerin önemine işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle bu seneki COP'un çok büyük bir önemi var. Çünkü artık bu COP'ta zirvede kararlar alınması bekleniyor. İnşallah da olacaktır. Hep söylüyorum; biz bu dünyada kiracıyız. En büyük görevimiz en büyük sorumluluğumuz hem kendi neslimize hem bizden sonraki nesillere hem de bütün doğadaki canlılara yaşanabilir bir ev bırakmak. Bunun için üstümüze düşen her şeyi vatandaşlar olarak yapmalıyız ve bunun farkında olmalıyız. Böyle büyük kitlesel hareketlerin de çok büyük kıymeti var. O yüzden bu organizasyonu çok değerli buluyorum."

Vatandaşlara Çevre Duyarlılığı Çağrısı

İklim değişikliğiyle mücadelede toplumsal bilincin artması gerektiğini belirten Berk Oktay vatandaşlara da duyarlılık çağrısında bulundu. İnsanların yalnızca kendi dönemlerini değil gelecek kuşakların yaşam koşullarını da düşünerek hareket etmesi gerektiğini dile getiren Oktay sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkes sadece kendi yaşıyormuş gibi değil bu dünyada evladı ve onun evladı yaşarmış düşüncesine sahip olursa birazcık daha fazla dikkat edersek daha güzel olacak. Çünkü ne düşüncemizin ne hayatta yaşanılan şeylerin hiçbir önemi yok yaşayacak bir yerimiz olmadıktan sonra."

Berk Oktay'ın Antalya'daki dev zirvede yaptığı bu samimi ve farkındalık yaratan açıklamalar sosyal medyada ve magazin gündeminde büyük takdir topladı.'

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