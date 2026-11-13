Mert Ramazan Demir Yeni Dizisi Susuz Yaz'ı Anlattı!

Kanal D’nin, Necati Cumalı’nın aynı adlı eserinden uyarlanan yeni dizisi Susuz Yaz izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Dizide Osman karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir, hem projeye hem de hikâyeye ilişkin samimi açıklamalarda bulundu.

"Türk Sinema Tarihinde Çok Güzel Bir Yeri Var"

Sürükleyici hikâyesiyle ekranlara damga vurmaya hazırlanan Susuz Yaz’ın kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirten Mert Ramazan Demir, duygularını şu sözlerle anlattı: Metin Erksan imzalı Susuz Yaz, Türk sinema tarihinde çok güzel yer etmiş bir film. Necati Cumalı’nın Susuz Yaz kitabındaki bir öyküsünden, 70 sayfalık bir alıntı. Çok güzel bir ekiple çalışıyoruz, bu ekibin bir parçası olmaktan çok mutluyum.

Büyük Aşk ve Su Kavgası Kardeşlerin Kaderini Değiştiriyor

1970'lerin Adana'sındaki Çarlak Köyü'nde geçen Susuz Yaz, iki kardeşin hayatını değiştiren olayları merkezine alıyor. Mert Ramazan Demir'in canlandırdığı Osman, ağabeyi Hasan (Batuhan Bozkurt Yüzgüleç) ile birlikte geçimlerini sağlamak için topraklarını ekip biçiyor. Ancak Osman'ın Bahar'a (Lizge Cömert) duyduğu büyük aşk, kardeşler arasındaki dengelerin değişmesine neden oluyor.

Suyun Yaktığı Hayatlar

Osman, Bahar'a duyduğu aşkla yeni bir hayat kurmak üzereyken ağabeyi Hasan'ın gizli hesaplarıyla karşı karşıya kalıyor. Köyde su ve toprak paylaşımı nedeniyle yaşanan anlaşmazlıklar da giderek büyüyerek iki kardeşin hayatını derinden etkiliyor.

Yıldızlar Geçidi

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği Susuz Yaz’ın senaryosunu Sema Ergenekon kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan ve Mehmet Can Bindal’ın oturduğu dizi; Mert Ramazan Demir (Osman), Lizge Cömert (Bahar), Batuhan Bozkurt Yüzgüleç (Hasan), Şebnem Bozoklu (Döne), İrem Sak (Yeter), Serpil Gül (Beyaz), Deniz Celiloğlu (Resul), Umut Kurt (Ramo), Şirin Sultan Saldamlı (Fatma), Güneş Sayın (Hatice), Begüm Akkaya (Dilan), Ilgım İpekçi (Elvan), Meriç Rakalar (Müslüm), Özgür Daniel Foster (Murtaza), Kayra Zabcı (Gülşen), Esra Ünnü (Filiz) ve Kemal Burak Alper’i (Cevri) bir araya getiriyor.

Ay Yapım imzalı Susuz Yaz, çok yakında Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.